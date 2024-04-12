https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bakan-uraloglu-duyurdu-agir-tasitlar-pazar-gunu-belirli-guzergahlarda-trafige-cikmayacak-1082689228.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ağır taşıtlar pazar günü belirli güzergahlarda trafiğe çıkmayacak

Bakan Uraloğlu duyurdu: Ağır taşıtlar pazar günü belirli güzergahlarda trafiğe çıkmayacak

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pazar günü için İçişleri Bakanlığı'mızla koordineli olarak ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe... 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T01:12+0300

2024-04-12T01:12+0300

2024-04-12T01:12+0300

türkiye

trabzon

trabzon büyükşehir belediyesi

abdulkadir uraloğlu

ramazan bayramı

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Bakan Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.Ramazanın sonunda bayram sevincinin yaşandığı günlere kavuştuklarını belirten Uraloğlu, "Ülke genelinde suhuletle, huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında hava, kara, demir yolu olsun yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok" diye konuştu.Uraloğlu, bayram dönüşü dolayısıyla trafiğin tekrar yoğunlaşacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/istanbul-trafiginde-15-nisan-hazirligi-emniyetten-24-saat-surecek-yasak-1082650096.html

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trabzon, trabzon büyükşehir belediyesi, abdulkadir uraloğlu, ramazan bayramı