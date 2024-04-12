https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/bakan-uraloglu-duyurdu-agir-tasitlar-pazar-gunu-belirli-guzergahlarda-trafige-cikmayacak-1082689228.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ağır taşıtlar pazar günü belirli güzergahlarda trafiğe çıkmayacak
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ağır taşıtlar pazar günü belirli güzergahlarda trafiğe çıkmayacak
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pazar günü için İçişleri Bakanlığı'mızla koordineli olarak ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T01:12+0300
2024-04-12T01:12+0300
2024-04-12T01:12+0300
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trabzon
trabzon büyükşehir belediyesi
abdulkadir uraloğlu
ramazan bayramı
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Bakan Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.Ramazanın sonunda bayram sevincinin yaşandığı günlere kavuştuklarını belirten Uraloğlu, "Ülke genelinde suhuletle, huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında hava, kara, demir yolu olsun yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok" diye konuştu.Uraloğlu, bayram dönüşü dolayısıyla trafiğin tekrar yoğunlaşacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/istanbul-trafiginde-15-nisan-hazirligi-emniyetten-24-saat-surecek-yasak-1082650096.html
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trabzon, trabzon büyükşehir belediyesi, abdulkadir uraloğlu, ramazan bayramı
trabzon, trabzon büyükşehir belediyesi, abdulkadir uraloğlu, ramazan bayramı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Ağır taşıtlar pazar günü belirli güzergahlarda trafiğe çıkmayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Pazar günü için İçişleri Bakanlığı'mızla koordineli olarak ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir günlük önlem aldık, o da işimizi birazcık daha rahatlatacaktır" dedi.
Bakan Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Ramazanın sonunda bayram sevincinin yaşandığı günlere kavuştuklarını belirten Uraloğlu, "Ülke genelinde suhuletle, huzur içerisinde geçirdiğimiz bir bayram var. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bütün taşıma modlarında hava, kara, demir yolu olsun yakından takip ediyoruz, çok şükür önemli bir problemimiz yok" diye konuştu.
Uraloğlu, bayram dönüşü dolayısıyla trafiğin tekrar yoğunlaşacağına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Pazar günü için İçişleri Bakanlığımızla koordineli olarak ağır taşıtların belli güzergahlarda trafiğe çıkmamaları noktasında bir günlük önlem aldık, o da işimizi birazcık daha rahatlatacaktır. Dönüş yolunda acele etmeden, zamanında yola çıkarak inşallah varacağımız yerlere varalım istiyoruz. 81 ilimizde bütün tedbirlerimizi almış durumdayız."