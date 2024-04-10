https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/istanbul-trafiginde-15-nisan-hazirligi-emniyetten-24-saat-surecek-yasak-1082650096.html

İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak

İstanbul trafiğinde 15 Nisan hazırlığı: Emniyetten 24 saat sürecek yasak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bayram tatili dönüşü için trafik tedbirleri alındı. Ağır tonajlı araçların depo, garaj, liman, gümrük ve anayollara giriş çıkışlarıyla ilgili... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T19:24+0300

2024-04-10T19:24+0300

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ramazan bayramı

tem otoyolu

tem otoyolu

tem otoyolu

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İstanbul'da, Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla bazı tedbirler alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim ikinci dönem ara tatilinin 5-15 Nisan tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle kent genelinde bazı trafik tedbirleri alındı.Vatandaşların 13-14 Nisan'da kente dönüş yapacağı değerlendirilerek, trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla D-100 Karayolu, O-7 Kuzey Marmara, TEM Otoyolu ve tüm bağlantı yollarına, TIR garajları, gümrük sahaları, limanlar, antrepolar gibi yerlerde bulunan ağır tonajlı ve yük taşıyan araçların çıkış yapmasına müsaade edilmeyecek.14 Nisan Pazar saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişlerine de izin verilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/mugla-sahillerinde-bayram-tatili-yogunlugu-hava-24-deniz-suyu-sicakligi-19-derece-1082644942.html

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