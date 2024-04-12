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Altın fiyatlarında tarihi rekor: Bayram sonrası piyasaları neler bekliyor?
Altın fiyatlarında tarihi rekor: Bayram sonrası piyasaları neler bekliyor?
Sputnik Türkiye
ABD ekonomisindeki enflasyon beklentilerinin olumsuz seyretmesi altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Kapalıçarşı'da da altın fiyatları, bayramın son... 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T11:50+0300
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Altın yatırımcıları, altın piyasalarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu nedenle altın fiyatlarının gelecekteki seyri, küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik olaylara bağlı olarak değişebilir.Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?Ons altın güne 2 bin 388 dolardan başlarken tarihi zirvesine ulaştı. Altındaki yükseliş Kapalıçarşı'ya da yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 558 liradan alınırken 2 bin 564 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 4093 liradan alınırken 4192 liradan satılıyor.Bayram sonrası piyasaları neler bekliyor?Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise konuyla ilgili şunları söyledi:
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altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor
altın fiyatları, altına ne oluyor, altın hesabı nasıl oluyor, altın gram, altın yorum, altında kaç taksit oluyor

Altın fiyatlarında tarihi rekor: Bayram sonrası piyasaları neler bekliyor?

11:50 12.04.2024 (güncellendi: 11:54 12.04.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
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ABD ekonomisindeki enflasyon beklentilerinin olumsuz seyretmesi altın fiyatlarında yükselişe neden oluyor. Kapalıçarşı'da da altın fiyatları, bayramın son gününe yükselişle giriş yaptı. Peki, gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Bayram sonrası piyasaları neler bekliyor? Para piyasaları uzmanı İslam Memiş açıkladı.
Altın yatırımcıları, altın piyasalarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Bu nedenle altın fiyatlarının gelecekteki seyri, küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik olaylara bağlı olarak değişebilir.

Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Ons altın güne 2 bin 388 dolardan başlarken tarihi zirvesine ulaştı. Altındaki yükseliş Kapalıçarşı'ya da yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 558 liradan alınırken 2 bin 564 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 4093 liradan alınırken 4192 liradan satılıyor.

Bayram sonrası piyasaları neler bekliyor?

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise konuyla ilgili şunları söyledi:
"Bayram öncesi piyasalar gergin ve belirsiz bir trendde kapanış yaptı. Çünkü bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi, yarın açıklanacak Euro Bölgesi faiz kararı ve İsrail-İran gerilimi belirsizliğini koruyor. Fiyatlarda bir şekilde yukarı gitme isteği var. “Gidecek yolumuz var” modunda bir izlenim bıraktı. Mesela; Bist100 endeksi 10 bin puan, altın 3 bin dolar, gümüş 38 dolar, Bitcoin 100 bin dolar gibi hedefler çok uzak görünmüyor. Tabi ki ara ara kâr satışları yaşanacak ancak tüm enstrümanların aynı anda yükselmesi teknik ve mantık olarak çok da doğru değil. En az birinin satıcılı olması gerek. O satışları da dolar karşısındaki varlıklarda bekliyorum. Altın, gümüş, euro gibi. Kar satışları tamamlandıktan sonra yön tekrar yukarı. Ondan sebep herkesin elindekinin kıymetini bilmeli.

Üç günlük bayram tatilinde ABD verileri, Euro bölgesi faiz kararı ve İran-İsrail gerilimine odaklanacağım. Ramazan Bayramı müslümanlar için önemli bir bayram olduğundan Filistin veya Ortadoğu geneline yayacakları psikolojik harp beklenebilir. Masum sivil haşkın hedef alınması, İran-İsrail geriliminin zamanlaması manidar olur. Türkiye İsrail’e 54 ürünün ihtacatını kısıtlama kararı, İsrail’in misille cevabı Türkiye-ABD ilişkilerinde tansiyonu artıracak gibi görünüyor. Ticaret Bakanlığı, kararın Gazze’de ateşkes ilan edilene ve Gazze Şeridi’ne yeterli miktarda kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar yürürlükte kalacağını duyurdu. Bayram sonrası dış politika tarafında yeni gerginlikler, Ortadoğu’da jeopolitik riskler olabilir. Piyasalara yansıması normal karşılanacaktır. Açıkta kalmamak en doğru karar. TL bazlı her şey yükselişini sürdürebilir ama dolar bazlı fırsat kollamalı."
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