https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-malatyada-deprem-1082694477.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-12T08:56+0300
2024-04-12T08:56+0300
2024-04-12T09:27+0300
türkiye
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deprem
malatya
son depremler
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/yerlikaya-duyurdu-bin-177-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082694354.html
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afad, deprem, malatya, son depremler, kandilli rasathanesi
afad, deprem, malatya, son depremler, kandilli rasathanesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem
08:56 12.04.2024 (güncellendi: 09:27 12.04.2024)
AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.