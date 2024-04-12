https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-malatyada-deprem-1082694477.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 12.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-12T08:56+0300

2024-04-12T08:56+0300

2024-04-12T09:27+0300

türkiye

afad

deprem

malatya

son depremler

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/yerlikaya-duyurdu-bin-177-duzensiz-gocmen-yakalandi-1082694354.html

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afad, deprem, malatya, son depremler, kandilli rasathanesi