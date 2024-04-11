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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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YSK 2 il ve 29 ilçe için yapılan itirazları karara bağladı
YSK 2 il ve 29 ilçe için yapılan itirazları karara bağladı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 2 il ve 29 ilçe için yaptığı 31 itirazı karara bağladı. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T19:17+0300
2024-04-11T19:19+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
siyasi
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Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor. Bugün saat 14.00’da toplanan kurul, yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 29 seçim bölgesi için yapılan 31 itirazı sonuçlandırılarak, 2 il 27 ilçe için verilen sonuçları açıkladı.Buna göre AK Parti’nin; Adıyaman Gölbaşı, İzmir Güzelbahçe, Malatya Arapgir, Balıkesir Balya ve İzmir Kemalpaşa ilçelerinde ‘oyların yeniden sayımı’, Gümüşhane Merkez ve Kayseri Akkışla için seçimin iptali, Uşak Banas ve Elazığ Keban için ‘mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olan adaya mazbatanın verilmesi’, İstanbul Bahçelievler için ise ‘belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayımı’ talepleri reddedildi.CHP’nin; Trabzon Çarşıbaşı, Samsun Alaçam, Osmaniye Düziçi, Ankara Bala ve Gaziantep İslahiye'de ‘oyların yeniden sayımı’ ve Sakarya Serdivan'da ‘seçimlerin iptal edilmesi’ talepleri reddedildi.MHP'nin, Elazığ Merkez ve Konya Doğanhisar için oyların yeniden sayımı talebi reddedilirken, Çorum Uğurludağ belediye meclis üyeliği seçimlerinde, ‘meclis üyeleri hesaplamasının yeniden yapılması’ talebi ise kabul edildi.Yeniden Refah Partisi’nin; Tokat Çamlıbel, Şanlıurfa Eyyubiye ve Gaziantep Nurdağı için ‘seçimlerin iptali talepleri’, Elazığ Merkez ve Trabzon Şalpazarı için de oyların yeniden sayılması talepleri reddedildi.Trabzon Şalpazarı için oyların yeniden sayılması ve Kayseri Yeşilhisar için seçimin iptal edilmesi adına itirazlarda bulunan İYİ Parti’nin talepleri de reddedildi.DEM Parti’nin ise Diyarbakır Eğil ve Mardin Ömerli ilçeleri için seçimlerin iptali talebi kurul tarafından reddedildi.YSK, yarın saat 15.00’da yapılacak kurul toplantısıyla itirazları değerlendirmeye devam edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ysk-1400te-secim-gundemiyle-toplandi-4-partinin-6-itirazi-kabul-edildi-4-yerde-secim-yenilenecek-1082676739.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), siyasi, siyasi parti, seçim, itiraz, itiraz, ak parti, chp
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), siyasi, siyasi parti, seçim, itiraz, itiraz, ak parti, chp

YSK 2 il ve 29 ilçe için yapılan itirazları karara bağladı

19:17 11.04.2024 (güncellendi: 19:19 11.04.2024)
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde 2 il ve 29 ilçe için yaptığı 31 itirazı karara bağladı.
Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde yapılan itirazları değerlendirmeye devam ediyor.
Bugün saat 14.00’da toplanan kurul, yaklaşık 1 buçuk saat süren toplantının ardından siyasi partilerin yapmış olduğu itirazlarda nihai kararları verdi. Toplantı çerçevesinde kurul, 29 seçim bölgesi için yapılan 31 itirazı sonuçlandırılarak, 2 il 27 ilçe için verilen sonuçları açıkladı.
Buna göre AK Parti’nin; Adıyaman Gölbaşı, İzmir Güzelbahçe, Malatya Arapgir, Balıkesir Balya ve İzmir Kemalpaşa ilçelerinde ‘oyların yeniden sayımı’, Gümüşhane Merkez ve Kayseri Akkışla için seçimin iptali, Uşak Banas ve Elazığ Keban için ‘mazbatanın iptali ve seçimlerde ikinci olan adaya mazbatanın verilmesi’, İstanbul Bahçelievler için ise ‘belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayımı’ talepleri reddedildi.
CHP’nin; Trabzon Çarşıbaşı, Samsun Alaçam, Osmaniye Düziçi, Ankara Bala ve Gaziantep İslahiye'de ‘oyların yeniden sayımı’ ve Sakarya Serdivan'da ‘seçimlerin iptal edilmesi’ talepleri reddedildi.
MHP'nin, Elazığ Merkez ve Konya Doğanhisar için oyların yeniden sayımı talebi reddedilirken, Çorum Uğurludağ belediye meclis üyeliği seçimlerinde, ‘meclis üyeleri hesaplamasının yeniden yapılması’ talebi ise kabul edildi.
Yeniden Refah Partisi’nin; Tokat Çamlıbel, Şanlıurfa Eyyubiye ve Gaziantep Nurdağı için ‘seçimlerin iptali talepleri’, Elazığ Merkez ve Trabzon Şalpazarı için de oyların yeniden sayılması talepleri reddedildi.
Trabzon Şalpazarı için oyların yeniden sayılması ve Kayseri Yeşilhisar için seçimin iptal edilmesi adına itirazlarda bulunan İYİ Parti’nin talepleri de reddedildi.
DEM Parti’nin ise Diyarbakır Eğil ve Mardin Ömerli ilçeleri için seçimlerin iptali talebi kurul tarafından reddedildi.
YSK, yarın saat 15.00’da yapılacak kurul toplantısıyla itirazları değerlendirmeye devam edecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK toplantı salonunda, basın mensuplarına Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
YSK 14.00'te seçim gündemiyle toplandı: 4 partinin 6 itirazı kabul edildi, 4 yerde seçim yenilenecek
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