https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ysk-1400te-secim-gundemiyle-toplandi-4-partinin-6-itirazi-kabul-edildi-4-yerde-secim-yenilenecek-1082676739.html

YSK 14.00'te seçim gündemiyle toplandı: 4 partinin 6 itirazı kabul edildi, 4 yerde seçim yenilenecek

YSK 14.00'te seçim gündemiyle toplandı: 4 partinin 6 itirazı kabul edildi, 4 yerde seçim yenilenecek

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart'taki seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti ve DEM Parti'nin 2'şer, CHP ve MHP'nin ise 1'er itirazının kabul... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T14:43+0300

2024-04-11T14:43+0300

2024-04-11T14:43+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

ahmet yener

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

itiraz

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Yener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz sürecini YSK'de takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.Bayram sürecinde de mesaiye devam ettiklerini belirten Yener, dün itibarıyla olağan itiraz sürecinin sona erdiğini, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan Pazar günü tamamlanacağını anımsattı.Her seçim döneminin kendi koşulları içinde değerlendirilmesi gerektiğini ancak 2019'daki itiraz süreci ile 2024'teki itiraz süreci arasında çok fazla fark olmadığını rahatlıkla söyleyebileceğini dile getiren Yener, "Belki iller bazında farklılıklar olabilir. 2019'da itirazın hiç gelmediği ya da çok az geldiği illerden, bu dönem daha fazla gelmiş olabilir. Şu ana kadar süreç normal seyrinde devam ediyor." diye konuştu.4 partinin 6 itirazı kabul edildiSiyasi partilerin bulunduğu itirazların sonuçlarına ilişkin bilgiler veren Yener, şunları söyledi:Yener, seçimlerle ilgili olağanüstü itiraz koşullarının yasada yer aldığına işaret ederek, "Siyasi partilerimizin genel merkezleri, bizim vermiş olduğumuz kararların, yasanın öngördüğü koşullarda tekrar incelenmesini talep ediyorlar. Bizlerin vermiş olduğu kararların tekrar gözden geçirilmesi talep ediliyor." ifadelerini kullandı.Dünya Seçim Organları Birliğinin (A-WEB) YSK'yi "En İyi Uygulamalar ve Girişimler" alanında ödüle layık görmesini değerlendiren Yener, ödülün 2023'teki seçimler ile daha önce gerçekleşen seçim sürecine ilişkin gönderdikleri sunumların değerlendirilmesi neticesinde verildiğini belirtti.Başkan Yener, "Bu sadece bizim dönemimizdeki kurumun faaliyetleriyle ilgili değil. 1950'den beri devam eden süreçte ülkemiz YSK'nin gerçekleştirmiş olduğu seçimlerdeki başarısının ödüllendirilmesi, taçlandırılması diye nitelendirebiliriz." dedi.4 yerde seçim yenilenecekÖte yandan Yener, yapılan itirazın kabul edilmesi nedeniyle Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Edirne'de bir belde ve Sivas'taki bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirterek, seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran'da gerçekleşeceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-11-ilcede-daha-secimlere-yapilan-itirazlari-karara-bagladi-1082590345.html

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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), itiraz