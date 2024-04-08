https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-11-ilcede-daha-secimlere-yapilan-itirazlari-karara-bagladi-1082590345.html

YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı

YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Yozgat'ın Boğazlıyan, Ağrı'nın Hamur, Kırşehir'in Mucur, Aydın'ın Koçarlı, Aydın'ın İncirliova, Çorum'un... 08.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-08T19:30+0300

2024-04-08T19:30+0300

2024-04-08T19:30+0300

ysk

yüksek seçim kurulu (ysk)

2024 türkiye yerel seçimleri

itiraz

31 mart yerel seçimleri

yerel seçimler

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31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. YSK, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını saat 14.00’teki kurul toplantısında değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 11 ilçe için seçimlerin iptali, yenilenmesi ve oyların tekrar sayım talepleri reddedildi. İlçeler yapılan itirazlar ve çıkan kararlar şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-chpnin-hatay-basvurusunu-reddetti-1082585886.html

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2024

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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler