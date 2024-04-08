https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-11-ilcede-daha-secimlere-yapilan-itirazlari-karara-bagladi-1082590345.html
YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı
YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Yozgat'ın Boğazlıyan, Ağrı'nın Hamur, Kırşehir'in Mucur, Aydın'ın Koçarlı, Aydın'ın İncirliova, Çorum'un... 08.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-08T19:30+0300
2024-04-08T19:30+0300
2024-04-08T19:30+0300
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
2024 türkiye yerel seçimleri
itiraz
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
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31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. YSK, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını saat 14.00’teki kurul toplantısında değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 11 ilçe için seçimlerin iptali, yenilenmesi ve oyların tekrar sayım talepleri reddedildi. İlçeler yapılan itirazlar ve çıkan kararlar şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/ysk-chpnin-hatay-basvurusunu-reddetti-1082585886.html
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), itiraz, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler
YSK 11 ilçede daha seçimlere yapılan itirazları karara bağladı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Şanlıurfa'nın Eyyübiye, Yozgat'ın Boğazlıyan, Ağrı'nın Hamur, Kırşehir'in Mucur, Aydın'ın Koçarlı, Aydın'ın İncirliova, Çorum'un Bayat, Nevşehir'in Merkez ve Kırklareli'nin Üsküp ilçelerinde seçimlere yapılan itirazları görüşerek karara bağladı.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından siyasi partilerin itirazları Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) değerlendirilmeye devam ediyor. YSK, siyasi partilerin yapmış olduğu seçim itirazlarını saat 14.00’teki kurul toplantısında değerlendirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda, 11 ilçe için seçimlerin iptali, yenilenmesi ve oyların tekrar sayım talepleri reddedildi. İlçeler yapılan itirazlar ve çıkan kararlar şu şekilde:
Şanlıurfa
’nın Eyyübiye ilçesinde Yeniden Refah Partisi
’nin ‘seçimin iptali’ talebi reddedildi.
Yozgat
’ın Boğazlıyan ilçesinde CHP
’nin ‘seçimin yenilenmesi’ talebi reddedildi
Ağrı’
nın Hamur ilçesinde DEM Parti’
nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Kırşehir
’in Mucur ilçesinde MHP
’nin ‘oyların yeniden sayımı' talebi reddedildi.
Aydın
’ın Koçarlı ilçesinde AK Parti
’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Aydın
’ın İncirliova ilçesinde CHP
’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Çorum
’un Bayat ilçesinde MHP
’nin 'oyların yeniden sayımı' talebi reddedildi.
Nevşehir
merkezde AK Parti
’nin ‘tüm oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Isparta
’nın Yalvaç ilçesinde AK Parti
’nin ‘oyların yeniden sayımı’ talebi reddedildi.
Siirt
’in Baykan ilçesinde MHP
’in seçimlere yapmış olduğu itirazlar reddedildi
Kırklarel
i’nin Üsküp ilçesinde AK Parti
’nin ‘oylarının yeniden sayımı’ talebi reddedildi.