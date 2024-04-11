https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/yeni-karsi-saldiri-ukrayna-ordusunun-nihai-yenilgisi-ve-kiev-icin-tam-bir-felaketle-sonuclanacak-1082686369.html

‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’

‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ukrayna’nın başlatmayı planladığı yeni karşı saldırının Ukrayna ordusunun nihai yenilgisiyle sonuçlanacağını belirtti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T22:09+0300

2024-04-11T22:09+0300

2024-04-11T22:09+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

kiev

ukrayna

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni karşı saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını söyledi.Kaynak, “Hayatları ve sağlıkları pahasına Zelenskiy’in çılgınlığını gönüllü olarak geliştirmeye istekli insanların olmadığı Ukrayna’da Kiev rejimi, vatandaşların kitlesel zorla seferber edilmesine ilişkin yasalar çıkararak silahlı kuvvetler personelindeki büyük açığı yeni top yemleriyle dolduruyor” dedi.Kaynak, Zelenskiy’in seferberlik kapsamında askere alınmış yüzbinlerce insana gerekli silahların sağlanması sorumluluğunu tamamen Batı'ya yüklediğini, Ukrayna'nın uzun zamandır kendisine ait bir şeyin olmadığını ve Batı'nın da artık birliklerini çırılçıplak soyacak hale geldiğni vurguladı.Kaynak, Zelenskiy'in yeni karşı saldırı planının uygulanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Rusya şartlarında barışa giden yolun başlamasıyla Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, yumuşak bir dille ‘pek başarılı olmadı’ dediği 2023'teki karşı saldırı planının hayata geçirilmesinin sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 166 binden fazla asker. 132 uçak, 789 tank ve 2 bin 400 adet diğer zırhlı araç kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/zaharova-rusya-zelenskiy-formulu-konulu-toplantiya-katilmayacak-1082685661.html

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