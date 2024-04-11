https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/yeni-karsi-saldiri-ukrayna-ordusunun-nihai-yenilgisi-ve-kiev-icin-tam-bir-felaketle-sonuclanacak-1082686369.html
‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’
‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ukrayna’nın başlatmayı planladığı yeni karşı saldırının Ukrayna ordusunun nihai yenilgisiyle sonuçlanacağını belirtti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T22:09+0300
2024-04-11T22:09+0300
2024-04-11T22:09+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
kiev
ukrayna
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_8e91a065b9e03abfa38ed426a3efe076.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni karşı saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını söyledi.Kaynak, “Hayatları ve sağlıkları pahasına Zelenskiy’in çılgınlığını gönüllü olarak geliştirmeye istekli insanların olmadığı Ukrayna’da Kiev rejimi, vatandaşların kitlesel zorla seferber edilmesine ilişkin yasalar çıkararak silahlı kuvvetler personelindeki büyük açığı yeni top yemleriyle dolduruyor” dedi.Kaynak, Zelenskiy’in seferberlik kapsamında askere alınmış yüzbinlerce insana gerekli silahların sağlanması sorumluluğunu tamamen Batı'ya yüklediğini, Ukrayna'nın uzun zamandır kendisine ait bir şeyin olmadığını ve Batı'nın da artık birliklerini çırılçıplak soyacak hale geldiğni vurguladı.Kaynak, Zelenskiy'in yeni karşı saldırı planının uygulanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Rusya şartlarında barışa giden yolun başlamasıyla Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, yumuşak bir dille ‘pek başarılı olmadı’ dediği 2023'teki karşı saldırı planının hayata geçirilmesinin sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 166 binden fazla asker. 132 uçak, 789 tank ve 2 bin 400 adet diğer zırhlı araç kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/zaharova-rusya-zelenskiy-formulu-konulu-toplantiya-katilmayacak-1082685661.html
kiev
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/08/1081528118_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_5be141bb96656d376f7d7ee3a46b1634.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ukrayna’nın başlatmayı planladığı yeni karşı saldırının Ukrayna ordusunun nihai yenilgisiyle sonuçlanacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni karşı saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını söyledi.
Kaynak, “Hayatları ve sağlıkları pahasına Zelenskiy’in çılgınlığını gönüllü olarak geliştirmeye istekli insanların olmadığı Ukrayna’da Kiev rejimi, vatandaşların kitlesel zorla seferber edilmesine ilişkin yasalar çıkararak silahlı kuvvetler personelindeki büyük açığı yeni top yemleriyle dolduruyor” dedi.
Kaynak, Zelenskiy’in seferberlik kapsamında askere alınmış yüzbinlerce insana gerekli silahların sağlanması sorumluluğunu tamamen Batı'ya yüklediğini, Ukrayna'nın uzun zamandır kendisine ait bir şeyin olmadığını ve Batı'nın da artık birliklerini çırılçıplak soyacak hale geldiğni vurguladı.
Kaynak, Zelenskiy'in yeni karşı saldırı planının uygulanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Rusya şartlarında barışa giden yolun başlamasıyla Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, yumuşak bir dille ‘pek başarılı olmadı’ dediği 2023'teki karşı saldırı planının hayata geçirilmesinin sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 166 binden fazla asker. 132 uçak, 789 tank ve 2 bin 400 adet diğer zırhlı araç kaybetti.