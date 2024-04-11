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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/yeni-karsi-saldiri-ukrayna-ordusunun-nihai-yenilgisi-ve-kiev-icin-tam-bir-felaketle-sonuclanacak-1082686369.html
‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’
‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ukrayna’nın başlatmayı planladığı yeni karşı saldırının Ukrayna ordusunun nihai yenilgisiyle sonuçlanacağını belirtti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T22:09+0300
2024-04-11T22:09+0300
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vladimir zelenskiy
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni karşı saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını söyledi.Kaynak, “Hayatları ve sağlıkları pahasına Zelenskiy’in çılgınlığını gönüllü olarak geliştirmeye istekli insanların olmadığı Ukrayna’da Kiev rejimi, vatandaşların kitlesel zorla seferber edilmesine ilişkin yasalar çıkararak silahlı kuvvetler personelindeki büyük açığı yeni top yemleriyle dolduruyor” dedi.Kaynak, Zelenskiy’in seferberlik kapsamında askere alınmış yüzbinlerce insana gerekli silahların sağlanması sorumluluğunu tamamen Batı'ya yüklediğini, Ukrayna'nın uzun zamandır kendisine ait bir şeyin olmadığını ve Batı'nın da artık birliklerini çırılçıplak soyacak hale geldiğni vurguladı.Kaynak, Zelenskiy'in yeni karşı saldırı planının uygulanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Rusya şartlarında barışa giden yolun başlamasıyla Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını kaydetti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, yumuşak bir dille ‘pek başarılı olmadı’ dediği 2023'teki karşı saldırı planının hayata geçirilmesinin sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 166 binden fazla asker. 132 uçak, 789 tank ve 2 bin 400 adet diğer zırhlı araç kaybetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/zaharova-rusya-zelenskiy-formulu-konulu-toplantiya-katilmayacak-1082685661.html
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rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy
rusya savunma bakanlığı, kiev, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy

‘Yeni karşı saldırı Ukrayna ordusunun nihai yenilgisi ve Kiev için tam bir felaketle sonuçlanacak’

22:09 11.04.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinUkrayna - Rusya - operasyon
Ukrayna - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, Ukrayna’nın başlatmayı planladığı yeni karşı saldırının Ukrayna ordusunun nihai yenilgisiyle sonuçlanacağını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, gazetecilere yaptığı açıklamada yeni karşı saldırının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını söyledi.
Kaynak, “Hayatları ve sağlıkları pahasına Zelenskiy’in çılgınlığını gönüllü olarak geliştirmeye istekli insanların olmadığı Ukrayna’da Kiev rejimi, vatandaşların kitlesel zorla seferber edilmesine ilişkin yasalar çıkararak silahlı kuvvetler personelindeki büyük açığı yeni top yemleriyle dolduruyor” dedi.
Kaynak, Zelenskiy’in seferberlik kapsamında askere alınmış yüzbinlerce insana gerekli silahların sağlanması sorumluluğunu tamamen Batı'ya yüklediğini, Ukrayna'nın uzun zamandır kendisine ait bir şeyin olmadığını ve Batı'nın da artık birliklerini çırılçıplak soyacak hale geldiğni vurguladı.
Kaynak, Zelenskiy'in yeni karşı saldırı planının uygulanmasının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin nihai yenilgisi ve Rusya şartlarında barışa giden yolun başlamasıyla Ukrayna için tam bir felaketle sonuçlanacağını kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, yumuşak bir dille ‘pek başarılı olmadı’ dediği 2023'teki karşı saldırı planının hayata geçirilmesinin sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 166 binden fazla asker. 132 uçak, 789 tank ve 2 bin 400 adet diğer zırhlı araç kaybetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
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