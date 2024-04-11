https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tuzlasporda-ayrilik-gorevinden-ayrildigini-duyurdu-1082677077.html

Tuzlaspor'da ayrılık: Görevinden ayrıldığını duyurdu

Tuzlaspor'da ayrılık: Görevinden ayrıldığını duyurdu

Sputnik Türkiye

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T14:57+0300

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spor

bekir irtegün

tuzlaspor

teknik direktör

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Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldıİrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Tuzlaspor, 29 haftası geride kalan 1. Lig'de 31 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

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bekir irtegün, tuzlaspor, teknik direktör