https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tuzlasporda-ayrilik-gorevinden-ayrildigini-duyurdu-1082677077.html
Tuzlaspor'da ayrılık: Görevinden ayrıldığını duyurdu
Tuzlaspor'da ayrılık: Görevinden ayrıldığını duyurdu
Sputnik Türkiye
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T14:57+0300
2024-04-11T14:57+0300
2024-04-11T14:57+0300
spor
bekir irtegün
tuzlaspor
teknik direktör
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Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldıİrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.Tuzlaspor, 29 haftası geride kalan 1. Lig'de 31 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/arda-guler-icin-yeni-transfer-iddiasi-takimi-belli-oldu-1082663794.html
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bekir irtegün, tuzlaspor, teknik direktör
bekir irtegün, tuzlaspor, teknik direktör
Tuzlaspor'da ayrılık: Görevinden ayrıldığını duyurdu
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Tuzlaspor'da teknik direktör Bekir İrtegün, görevinden ayrıldı
İrtegün, "Tuzlaspor ile olan güzel yolculuğumuzu noktaladık. Benim için çok anlamlı olan bu süreçte bana desteklerini esirgemeyen Tuzlaspor yönetimine, futbolcu kardeşlerime, tüm personele ve Tuzlaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum. Tuzlaspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Tuzlaspor, 29 haftası geride kalan 1. Lig'de 31 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.