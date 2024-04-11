https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/arda-guler-icin-yeni-transfer-iddiasi-takimi-belli-oldu-1082663794.html
Arda Güler için yeni transfer iddiası: Takımı belli oldu
Arda Güler için yeni transfer iddiası: Takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
Arda Güler'in yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Real Madrid'de umduğunu bulamayan milli futbolcu için Real Sociedad transferi olacağı öne sürüldü. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T09:30+0300
2024-04-11T09:30+0300
2024-04-11T09:30+0300
spor
arda güler
real madrid
transfer
real sociedad
carlo ancelotti
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde umduğunu bulamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son tercihlerinden biri olan 19 yaşındaki futbolcu, sahada kendine yer bulacağı bir takım arayışındaydı.Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 7 maçta yalnızca 98 dakika sahada kalan Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaramadı. Yeni sezonda hücum hattını Endrick ve Kylian Mbappe gibi önemli isimlerle güçlendirecek olan İspanyol devi, 19 yaşındaki Arda'nın gelişimi açısından kiralanmasına karar verdi. Akşam'ın haberine göre İspanyol basını, milli oyuncunun yeni adresini açıkladı. İspanya'dan gelen bilgilere göre La Liga ekibi Real Sociedad, Arda Güler transferi için büyük mesafe kat etti.Arda için oynama garantisiHaberin detayında Real Madrid'in oyuncuya çok değer verdiği bu sebeple gelişimini tamamlaması adında Real Sociedad'ı uygun gördüğü ifade edildi. Sociedad cephesi ise buna karşılık Arda Güler'e oynama garantisi verdi.Yaz aylarında takımın yıldızı Takefusa Kubo'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Real Sociedad, son dönemde yıldızı parlayan Kubo'nun yerine Arda Güler'i takviye edecek.İspanyollar Arda Güler transferinin, tıpkı 2019'da Real Madrid'den gelen Martin Odegaard transferi gibi Real Sociedad'da büyük bir patlama yapacağını düşünüyor. Kısa süre içerisinde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240312/real-madridin-yildizi-arda-gulerden-transfer-karari-en-iyilerle-rekabet-etmek-istiyor-1081604919.html
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arda güler, real madrid, transfer, real sociedad, carlo ancelotti
arda güler, real madrid, transfer, real sociedad, carlo ancelotti
Arda Güler için yeni transfer iddiası: Takımı belli oldu
Arda Güler'in yeni takımının belli olduğu iddia edildi. Real Madrid'de umduğunu bulamayan milli futbolcu için Real Sociedad transferi olacağı öne sürüldü.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devinde umduğunu bulamadı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin son tercihlerinden biri olan 19 yaşındaki futbolcu, sahada kendine yer bulacağı bir takım arayışındaydı.
Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 7 maçta yalnızca 98 dakika sahada kalan Arda Güler, hocası Carlo Ancelotti'nin gözüne girmeyi başaramadı. Yeni sezonda hücum hattını Endrick ve Kylian Mbappe gibi önemli isimlerle güçlendirecek olan İspanyol devi, 19 yaşındaki Arda'nın gelişimi açısından kiralanmasına karar verdi.
Akşam'ın haberine göre İspanyol basını, milli oyuncunun yeni adresini açıkladı. İspanya'dan gelen bilgilere göre La Liga ekibi Real Sociedad, Arda Güler transferi için büyük mesafe kat etti.
Arda için oynama garantisi
Haberin detayında Real Madrid'in oyuncuya çok değer verdiği bu sebeple gelişimini tamamlaması adında Real Sociedad'ı uygun gördüğü ifade edildi. Sociedad cephesi ise buna karşılık Arda Güler'e oynama garantisi verdi.
Yaz aylarında takımın yıldızı Takefusa Kubo'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Real Sociedad, son dönemde yıldızı parlayan Kubo'nun yerine Arda Güler'i takviye edecek.
İspanyollar Arda Güler transferinin, tıpkı 2019'da Real Madrid'den gelen Martin Odegaard transferi gibi Real Sociedad'da büyük bir patlama yapacağını düşünüyor. Kısa süre içerisinde bu transferin resmiyet kazanması bekleniyor.