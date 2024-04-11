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Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İl il IQ haritası çıkarıldı
Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İl il IQ haritası çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en zeki şehirlerini sıralayan güncel bir liste yayınlandı. Çeşitli alanlarda katılımcılara yöneltilen soruların analiz edilmesiyle, illerin IQ... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T07:20+0300
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Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, illerin IQ seviyeleri değerlendirilerek bir sıralama oluşturuldu. Bu sıralama, farklı şehirlerde yaşayan katılımcıların yeteneklerini, zekâlarını ve problem çözme becerilerini ölçen çeşitli sorulara verdikleri yanıtlar üzerinden hesaplandı.Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde ilk sırada yer alan şehir, yüksek IQ seviyeleriyle dikkat çekti. Şehrin başarılı eğitim sistemi, bilimsel ve kültürel etkinlikleri, teknoloji ve inovasyona verdiği önem bu başarıyı destekleyen faktörler arasında sayıldı.Bu güncel liste, şehirlerin eğitim ve araştırma alanındaki potansiyellerini gözler önüne sererken, aynı zamanda Türkiye genelinde zeka seviyesi üzerine değerli bir veri sunuyor.Türklerin IQ seviyesi kaç?Mevcut verilere göre, Türk nüfusunun ortalama IQ seviyesi dünya ortalamasına yakın olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde birçok ülkenin ortalama IQ seviyesi 85 ile 115 arasında değişmektedir. Türklerin ortalama IQ seviyesinin de bu aralıkta olduğu düşünülmektedir.Ancak, bu tür ortalama IQ seviyeleri, ülkenin genel zekâ seviyesini belirlemek için tek başına yeterli değildir.İşte il il IQ seviyeleri ve ilk sırada yer alan şehirler:81- Bingöl94.1980- Siirt94.5279- Hakkari95.1678- Artvin95.3677- Kars95.8476- Bitlis95.9675- Ağrı96.0674- Düzce96.2673- Iğdır96.6972- Amasya96.8871- Erzincan96.9770- Bilecik97.1469- Adıyaman97.2968- Ardahan97.3367- Hatay97.3666- Çankırı97.5365- Muş97.7364- Van97.7463- Yozgat98.0562- Şanlıurfa98.0761- Bayburt98.2960- Şırnak98.4359- Elazığ98.4658- Batman98.7557- Adana98.7656- Erzurum98.9755- Manisa99.0654- Tokat99.0953- Kilis99.1452- Diyarbakır99.1951- Kahramanmaraş99.2850- Mardin99.3249- Gaziantep99.4048- Ordu99.5847- Niğde99.6046- Aksaray99.6345- Malatya99.7544- Kastamonu99.9843- Nevşehir100.0142- Isparta100.0641- Sivas100.0940- Burdur100.1539- Afyonkarahisar100.1738- Gümüşhane100.2437- Sinop100.2936- Aydın100.3435- Osmaniye100.3934- Kırıkkale100.4633- Giresun100.5632- Mersin100.7131- Karabük100.8530- Samsun100.8729- Çorum100.9528- Bolu100.9927- Tunceli101.1726- Edirne101.2825- Kayseri101.4224- Kütahya101.6523- Kırşehir101.7422- Sakarya101.7821- Bartın102.1320- Denizli102.1419- Rize102.3218- Konya102.3617- Uşak102.3716- Karaman102.5216- Karaman102.5214- Zonguldak102.6813- Tekirdağ102.8212- Antalya103.2911- Trabzon103.3710- Kırklareli103.389- Bursa103.478- Balıkesir103.597- Kocaeli103.856- İstanbul104.025- Çanakkale104.024- Muğla104.123- İzmir104.512- Ankara104.911- Eskişehir105.20
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türklerin iq seviyesi kaç
türklerin iq seviyesi kaç

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İl il IQ haritası çıkarıldı

07:20 11.04.2024
© AFP 2023 / Yasin AkgülTürkiye - İstanbul - kalabalık
Türkiye - İstanbul - kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / Yasin Akgül
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Türkiye'nin en zeki şehirlerini sıralayan güncel bir liste yayınlandı. Çeşitli alanlarda katılımcılara yöneltilen soruların analiz edilmesiyle, illerin IQ dereceleri ortaya çıkarıldı. Peki, Türkiye'nin en zeki şehri hangisi?
Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, illerin IQ seviyeleri değerlendirilerek bir sıralama oluşturuldu. Bu sıralama, farklı şehirlerde yaşayan katılımcıların yeteneklerini, zekâlarını ve problem çözme becerilerini ölçen çeşitli sorulara verdikleri yanıtlar üzerinden hesaplandı.
Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde ilk sırada yer alan şehir, yüksek IQ seviyeleriyle dikkat çekti. Şehrin başarılı eğitim sistemi, bilimsel ve kültürel etkinlikleri, teknoloji ve inovasyona verdiği önem bu başarıyı destekleyen faktörler arasında sayıldı.
Bu güncel liste, şehirlerin eğitim ve araştırma alanındaki potansiyellerini gözler önüne sererken, aynı zamanda Türkiye genelinde zeka seviyesi üzerine değerli bir veri sunuyor.

Türklerin IQ seviyesi kaç?

Mevcut verilere göre, Türk nüfusunun ortalama IQ seviyesi dünya ortalamasına yakın olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde birçok ülkenin ortalama IQ seviyesi 85 ile 115 arasında değişmektedir. Türklerin ortalama IQ seviyesinin de bu aralıkta olduğu düşünülmektedir.
Ancak, bu tür ortalama IQ seviyeleri, ülkenin genel zekâ seviyesini belirlemek için tek başına yeterli değildir.
İşte il il IQ seviyeleri ve ilk sırada yer alan şehirler:
81- Bingöl
94.19
80- Siirt
94.52
79- Hakkari
95.16
78- Artvin
95.36
77- Kars
95.84
76- Bitlis
95.96
75- Ağrı
96.06
74- Düzce
96.26
73- Iğdır
96.69
72- Amasya
96.88
71- Erzincan
96.97
70- Bilecik
97.14
69- Adıyaman
97.29
68- Ardahan
97.33
67- Hatay
97.36
66- Çankırı
97.53
65- Muş
97.73
64- Van
97.74
63- Yozgat
98.05
62- Şanlıurfa
98.07
61- Bayburt
98.29
60- Şırnak
98.43
59- Elazığ
98.46
58- Batman
98.75
57- Adana
98.76
56- Erzurum
98.97
55- Manisa
99.06
54- Tokat
99.09
53- Kilis
99.14
52- Diyarbakır
99.19
51- Kahramanmaraş
99.28
50- Mardin
99.32
49- Gaziantep
99.40
48- Ordu
99.58
47- Niğde
99.60
46- Aksaray
99.63
45- Malatya
99.75
44- Kastamonu
99.98
43- Nevşehir
100.01
42- Isparta
100.06
41- Sivas
100.09
40- Burdur
100.15
39- Afyonkarahisar
100.17
38- Gümüşhane
100.24
37- Sinop
100.29
36- Aydın
100.34
35- Osmaniye
100.39
34- Kırıkkale
100.46
33- Giresun
100.56
32- Mersin
100.71
31- Karabük
100.85
30- Samsun
100.87
29- Çorum
100.95
28- Bolu
100.99
27- Tunceli
101.17
26- Edirne
101.28
25- Kayseri
101.42
24- Kütahya
101.65
23- Kırşehir
101.74
22- Sakarya
101.78
21- Bartın
102.13
20- Denizli
102.14
19- Rize
102.32
18- Konya
102.36
17- Uşak
102.37
16- Karaman
102.52
16- Karaman
102.52
14- Zonguldak
102.68
13- Tekirdağ
102.82
12- Antalya
103.29
11- Trabzon
103.37
10- Kırklareli
103.38
9- Bursa
103.47
8- Balıkesir
103.59
7- Kocaeli
103.85
6- İstanbul
104.02
5- Çanakkale
104.02
4- Muğla
104.12
3- İzmir
104.51
2- Ankara
104.91
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