https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/turkiyenin-en-zeki-sehirleri-belli-oldu-il-il-iq-haritasi-cikarildi-1082659964.html

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İl il IQ haritası çıkarıldı

Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İl il IQ haritası çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en zeki şehirlerini sıralayan güncel bir liste yayınlandı. Çeşitli alanlarda katılımcılara yöneltilen soruların analiz edilmesiyle, illerin IQ... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T07:20+0300

2024-04-11T07:20+0300

2024-04-11T07:20+0300

yaşam

zeki

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il

zeka

akıl sağlığı

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Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, illerin IQ seviyeleri değerlendirilerek bir sıralama oluşturuldu. Bu sıralama, farklı şehirlerde yaşayan katılımcıların yeteneklerini, zekâlarını ve problem çözme becerilerini ölçen çeşitli sorulara verdikleri yanıtlar üzerinden hesaplandı.Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde ilk sırada yer alan şehir, yüksek IQ seviyeleriyle dikkat çekti. Şehrin başarılı eğitim sistemi, bilimsel ve kültürel etkinlikleri, teknoloji ve inovasyona verdiği önem bu başarıyı destekleyen faktörler arasında sayıldı.Bu güncel liste, şehirlerin eğitim ve araştırma alanındaki potansiyellerini gözler önüne sererken, aynı zamanda Türkiye genelinde zeka seviyesi üzerine değerli bir veri sunuyor.Türklerin IQ seviyesi kaç?Mevcut verilere göre, Türk nüfusunun ortalama IQ seviyesi dünya ortalamasına yakın olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde birçok ülkenin ortalama IQ seviyesi 85 ile 115 arasında değişmektedir. Türklerin ortalama IQ seviyesinin de bu aralıkta olduğu düşünülmektedir.Ancak, bu tür ortalama IQ seviyeleri, ülkenin genel zekâ seviyesini belirlemek için tek başına yeterli değildir.İşte il il IQ seviyeleri ve ilk sırada yer alan şehirler:81- Bingöl94.1980- Siirt94.5279- Hakkari95.1678- Artvin95.3677- Kars95.8476- Bitlis95.9675- Ağrı96.0674- Düzce96.2673- Iğdır96.6972- Amasya96.8871- Erzincan96.9770- Bilecik97.1469- Adıyaman97.2968- Ardahan97.3367- Hatay97.3666- Çankırı97.5365- Muş97.7364- Van97.7463- Yozgat98.0562- Şanlıurfa98.0761- Bayburt98.2960- Şırnak98.4359- Elazığ98.4658- Batman98.7557- Adana98.7656- Erzurum98.9755- Manisa99.0654- Tokat99.0953- Kilis99.1452- Diyarbakır99.1951- Kahramanmaraş99.2850- Mardin99.3249- Gaziantep99.4048- Ordu99.5847- Niğde99.6046- Aksaray99.6345- Malatya99.7544- Kastamonu99.9843- Nevşehir100.0142- Isparta100.0641- Sivas100.0940- Burdur100.1539- Afyonkarahisar100.1738- Gümüşhane100.2437- Sinop100.2936- Aydın100.3435- Osmaniye100.3934- Kırıkkale100.4633- Giresun100.5632- Mersin100.7131- Karabük100.8530- Samsun100.8729- Çorum100.9528- Bolu100.9927- Tunceli101.1726- Edirne101.2825- Kayseri101.4224- Kütahya101.6523- Kırşehir101.7422- Sakarya101.7821- Bartın102.1320- Denizli102.1419- Rize102.3218- Konya102.3617- Uşak102.3716- Karaman102.5216- Karaman102.5214- Zonguldak102.6813- Tekirdağ102.8212- Antalya103.2911- Trabzon103.3710- Kırklareli103.389- Bursa103.478- Balıkesir103.597- Kocaeli103.856- İstanbul104.025- Çanakkale104.024- Muğla104.123- İzmir104.512- Ankara104.911- Eskişehir105.20

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