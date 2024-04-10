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Türkiye’nin eğlence haritası açıklandı
Türkiye’nin eğlence haritası açıklandı
Sputnik Türkiye
Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Türkiye'de toplumun en büyük eğlence haritası çıkarıldı. Ankete katılan 18 yaş ve üzeri toplam 500 kişi, eğlenme... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T07:21+0300
2024-04-10T07:21+0300
türkiye
eğlence
harita
türkiye
yalnızlık
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araştırma
anket
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Xsights tarafından Marketing Türkiye adına gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'nin eğlence haritasını çıkarttı. Araştırma sonuçları, Türkiye'nin eğlence tercihlerini ve eğlence anlayışını daha iyi anlamak adına önemli bir bilgi kaynağı sunuyor.Araştırmaya göre, Türkiye'de eğlence denildiğinde öne çıkan aktiviteler arasında film ve dizi izleme, müzik dinleme, festivallere katılma, resim yapma, spor yapma, dans etme ve sinemaya gitme gibi etkinlikler bulunuyor. Özellikle gençlerin ise eğlenceyi sosyal medyada paylaşımlar yaparak gerçekleştirmeyi tercih ettiği ortaya çıktı.Katılımcıların yüzde 41.7'si eğlenceyi 'güzel, hoş, iyi ve keyifli zaman geçirmek' olarak tanımlarken, yüzde 9.5'i 'coşkulu' ve 'mutlu hissetmek', yüzde 9.1'i ise 'dans etmek' ve 'müzik dinlemek' şeklinde ifade etti. Cinsiyet bazında incelendiğinde ise erkeklerin yüzde 12'sinin eğlenceyi 'coşkulu' ve 'mutlu hissetmek' olarak gördüğü belirlendi. Kadın katılımcıların ise yüzde 16.5'i eğlencenin dans etmek ve müzik dinlemek olduğunu ifade ederken, yüzde 6.5'i ise 'aile ile zaman geçirmenin' eğlenceli aktivite olarak gördüklerini belirtti.Katılımcıların 'en büyük eğlencem' dediği aktivitelerin başında yüzde 20 ile film veya dizi izlemek gelirken, müzik dinlemek yüzde 9.6 ve festivale katılmak yüzde 7.4 ile öne çıktı. Yüzde 51.2’lik bir kitle favori eğlence aktivitesinin streaming platformlarında dizi ve film izlemek olduğunu söylerken, alışveriş yapmak (yüzde 19.7), spor yapmak (yüzde 19.5) ve kitap okumak (yüzde 19.5) da favori aktiviteler arasında. 35-44 yaş grubunun favori aktiviteleri arasında tiyatro izlemenin anlamlı bir yeri olduğu dikkat çekerken, 18-24 ve 25-34 yaş gruplarında talk show izleme eğiliminde.Kalabalık ortamlar mı yalnızlık mı?Tek başına yapılan aktivitelerin başında yüzde 63.4 ile film veya dizi izlemek gelirken, bunu yüzde 31.1 ile kitap okumak ve yüzde 29.6 ile de müzik dinlemek takip ediyor. Katılımcılara yöneltilen, “En çok kalabalık ortamlarda mı yoksa yalnızken mi eğleniyoruz?” yanıtı yüzde 48.5’lik bir oyla her ikisi de olarak yansıyor. Yalnız vakit geçirmekten hoşlananların oranı yüzde 30.5 ve kalabalık ortam tercihinde oranı ise yüzde 21.1.Favori eğlence partnerleri yüzde 42.3’lük bir kitle için arkadaşları, yüzde 39.3’lük bir kitle için aile üyeleri ve yüzde 10’luk bir kitle içinse duygusal partnerleri. Yanıtlar katılımcıların yaş dağılımına göre incelendiğinde 18-24 yaş aralığında arkadaşlarla eğlenme tercihi daha yaygın. 25-34 (yüzde 15.9) ve 35-44 (yüzde 14.7) yaş gruplarında ise duygusal partner tercihi ağır basıyor.Katılımcıların yüzde 36.2’si eğlence için aylık 0-1000 TL arası bir harcama yaptığını belirtti. 1000-3000 TL aralığı yüzde 28.4 ile 2’nci sırada ve 3000-5000 TL aralığı da yüzde 15 ile 3’üncü sırada yer aldı. Ekonomik statünün ifade edildiği SES grupları incelendiğinde D SES (altın üstü) grubu katılımcıların yüzde 75.6’sı 0-1000 TL’sini eğlenceye ayırdığını belirtti. Ortanın altı olarak ifade edilen C2 grubunun yüzde 47.1’i 1000-3000 TL harcarken, bu oran AB (yüzde 16.4) ve ortanın üstü olan C1 (yüzde 15.4) gruplarında 5000-10.000 TL aralığına kadar yükseldi.Ayrılan zaman azaldı“En son konserlere ne zaman gittiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 21.8’i “Son 1 yıl içerisinde” yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 57’si ise son zamanlarda eğlence için ayırdıkları bütçenin azaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 67.6’sı eğlence için ayırdıkları zamanın azaldığını belirtirken yüzde 17.6’lık bir kitle değişmediğini, yüzde 14.8’lik bir kitle ise arttığını belirtiyor.
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eğlence, harita, türkiye, yalnızlık, partner, araştırma, anket
eğlence, harita, türkiye, yalnızlık, partner, araştırma, anket

Türkiye’nin eğlence haritası açıklandı

07:21 10.04.2024
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471Muğla, müzikli eğlence
Muğla, müzikli eğlence - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471
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Yapılan yeni bir araştırmaya göre, Türkiye'de toplumun en büyük eğlence haritası çıkarıldı. Ankete katılan 18 yaş ve üzeri toplam 500 kişi, eğlenme alışkanlıkları ve tercihleri hakkında değerlendirildi.
Xsights tarafından Marketing Türkiye adına gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'nin eğlence haritasını çıkarttı. Araştırma sonuçları, Türkiye'nin eğlence tercihlerini ve eğlence anlayışını daha iyi anlamak adına önemli bir bilgi kaynağı sunuyor.
Araştırmaya göre, Türkiye'de eğlence denildiğinde öne çıkan aktiviteler arasında film ve dizi izleme, müzik dinleme, festivallere katılma, resim yapma, spor yapma, dans etme ve sinemaya gitme gibi etkinlikler bulunuyor. Özellikle gençlerin ise eğlenceyi sosyal medyada paylaşımlar yaparak gerçekleştirmeyi tercih ettiği ortaya çıktı.
Katılımcıların yüzde 41.7'si eğlenceyi 'güzel, hoş, iyi ve keyifli zaman geçirmek' olarak tanımlarken, yüzde 9.5'i 'coşkulu' ve 'mutlu hissetmek', yüzde 9.1'i ise 'dans etmek' ve 'müzik dinlemek' şeklinde ifade etti. Cinsiyet bazında incelendiğinde ise erkeklerin yüzde 12'sinin eğlenceyi 'coşkulu' ve 'mutlu hissetmek' olarak gördüğü belirlendi. Kadın katılımcıların ise yüzde 16.5'i eğlencenin dans etmek ve müzik dinlemek olduğunu ifade ederken, yüzde 6.5'i ise 'aile ile zaman geçirmenin' eğlenceli aktivite olarak gördüklerini belirtti.
Katılımcıların 'en büyük eğlencem' dediği aktivitelerin başında yüzde 20 ile film veya dizi izlemek gelirken, müzik dinlemek yüzde 9.6 ve festivale katılmak yüzde 7.4 ile öne çıktı. Yüzde 51.2’lik bir kitle favori eğlence aktivitesinin streaming platformlarında dizi ve film izlemek olduğunu söylerken, alışveriş yapmak (yüzde 19.7), spor yapmak (yüzde 19.5) ve kitap okumak (yüzde 19.5) da favori aktiviteler arasında. 35-44 yaş grubunun favori aktiviteleri arasında tiyatro izlemenin anlamlı bir yeri olduğu dikkat çekerken, 18-24 ve 25-34 yaş gruplarında talk show izleme eğiliminde.

Kalabalık ortamlar mı yalnızlık mı?

Tek başına yapılan aktivitelerin başında yüzde 63.4 ile film veya dizi izlemek gelirken, bunu yüzde 31.1 ile kitap okumak ve yüzde 29.6 ile de müzik dinlemek takip ediyor. Katılımcılara yöneltilen, “En çok kalabalık ortamlarda mı yoksa yalnızken mi eğleniyoruz?” yanıtı yüzde 48.5’lik bir oyla her ikisi de olarak yansıyor. Yalnız vakit geçirmekten hoşlananların oranı yüzde 30.5 ve kalabalık ortam tercihinde oranı ise yüzde 21.1.
Favori eğlence partnerleri yüzde 42.3’lük bir kitle için arkadaşları, yüzde 39.3’lük bir kitle için aile üyeleri ve yüzde 10’luk bir kitle içinse duygusal partnerleri. Yanıtlar katılımcıların yaş dağılımına göre incelendiğinde 18-24 yaş aralığında arkadaşlarla eğlenme tercihi daha yaygın. 25-34 (yüzde 15.9) ve 35-44 (yüzde 14.7) yaş gruplarında ise duygusal partner tercihi ağır basıyor.
Katılımcıların yüzde 36.2’si eğlence için aylık 0-1000 TL arası bir harcama yaptığını belirtti. 1000-3000 TL aralığı yüzde 28.4 ile 2’nci sırada ve 3000-5000 TL aralığı da yüzde 15 ile 3’üncü sırada yer aldı. Ekonomik statünün ifade edildiği SES grupları incelendiğinde D SES (altın üstü) grubu katılımcıların yüzde 75.6’sı 0-1000 TL’sini eğlenceye ayırdığını belirtti. Ortanın altı olarak ifade edilen C2 grubunun yüzde 47.1’i 1000-3000 TL harcarken, bu oran AB (yüzde 16.4) ve ortanın üstü olan C1 (yüzde 15.4) gruplarında 5000-10.000 TL aralığına kadar yükseldi.

Ayrılan zaman azaldı

“En son konserlere ne zaman gittiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 21.8’i “Son 1 yıl içerisinde” yanıtı verdi. Katılımcıların yüzde 57’si ise son zamanlarda eğlence için ayırdıkları bütçenin azaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 67.6’sı eğlence için ayırdıkları zamanın azaldığını belirtirken yüzde 17.6’lık bir kitle değişmediğini, yüzde 14.8’lik bir kitle ise arttığını belirtiyor.
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