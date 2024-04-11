https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/turizmde-hedef-dijital-gocebeler-istanbulda-veya-dalamanda-calismaya-ne-dersiniz-1082664711.html

Turizmde hedef 'dijital göçebeler': 'İstanbul’da veya Dalaman'da çalışmaya ne dersiniz?'

Turizmde hedef 'dijital göçebeler': 'İstanbul’da veya Dalaman'da çalışmaya ne dersiniz?'

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), yurtdışı tanıtımına açılan web portalında ‘GoTürkiye’ üzerinden... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T10:02+0300

2024-04-11T10:02+0300

2024-04-11T10:02+0300

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Hürriyet’ten Umut Erdem imzalı habere göre, GoTürkiye, ‘dijital göçebelere’ yönelik ‘Keşfet ve İstanbul’da çalış’, ‘Keşfet ve Dalaman’da çalış’ ve ‘Türkiye’de çalışmak’ olmak üzere üç konu başlığıyla şu daveti yaptı:“İmparatorlukların kesişme noktasını keşfederek İstanbul’da çalışmaya ne dersiniz? Dalaman’da altın kumlar ve turkuaz denizin üzerinde rahatlayarak çalışmak? Dinamik insanlarla hareketli gecelerin tadını çıkararak İzmir’de çalışmak? Bin yıllık antik kentler, ormanlar arasına gizlenmiş eşsiz koylar, turkuaz denizler, dinamik insanlar ve büyük şehirler... Türkiye’de hepsi var. Ayrıca bu güzel ülke, güçlü altyapı hizmetleri ile ekonomi ve iş açısından dünyanın en büyük ülkelerinden biridir. Dijital göçebeyseniz, uzun süre aynı ofiste çalışmayı sevmiyorsanız, Türkiye size en iyi seçenekleri sunacak. İstanbul, yapacak bir şey ararken sayısız seçenekler sunmaktadır ziyaretçilerine. Camiler, kiliseler, sarnıçlar ve eski ahşap evler dahil olmak üzere tarihi binaları keşfetmek birkaç gün sürecektir. Mümkünse İstanbul’un büyük kulüpleri arasındaki derbi maçına katılma şansını kaçırmayın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray. Deneyim gerçekten eşsizdir. Öte yandan İstanbul çok zengin bir eğlence ortamına sahiptir. Şehirde pek çok bar, gece kulübü ve disko bulunmaktadır. İstanbul’da ideal bir işyerini oluşturmayı düşünmenize gerek yoktur. Aradığınız ofis ortamı sizin için oluşturulmuştur zaten. Şehirdeki ortak bir ofiste, kolaylıkla masa veya ofis kiralayabilirsiniz. Yalnız çalışıyorsanız ortak ofislerde kolaylıkla bir masa da kiralayabilirsiniz. Grup halinde çalışıyorsanız tüm ihtiyaçlar için tasarlanmış, kullanıma hazır bir ofis kiralayabilirsiniz. İstanbul’un ortak ofis alanlarında tam donanımlı toplantı hizmetleri de mevcuttur.”'Marmaris, sınırsız sayıda aktivite seçeneği sunar ziyaretçilerine''Portalda, “Keşfet ve Dalaman’da çalış” başlığıyla da şunlar aktarıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/dunyada-ilk-10da-2023-yilinda-1-milyon-400-bin-kisi-turkiyeye-saglik-turizm-icin-geldi-1082572626.html

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kültür, kültür ve turizm bakanlığı, kültür bakanlığı, istanbul, dalaman, marmaris, turizm, turist, yabancı turist