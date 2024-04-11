https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/sislideki-72-katli-rezidans-insaati-durduruldu-1082665208.html
Deprem Yasası kapsamında rezerv yer ilan edilmişti: Alandaki 72 katlı rezidans inşaatı durduruldu
Deprem Yasası kapsamında rezerv yer ilan edilmişti: Alandaki 72 katlı rezidans inşaatı durduruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Şişli'deki 72 katlı rezidansa karşı ilçe belediyesi inşaatı durdurmak için denetim yetkisini kullandı. Tespit edilen eksiklikler gerekçe gösterilerek... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T10:11+0300
2024-04-11T10:11+0300
2024-04-11T10:19+0300
şişli
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rezidans
inşaat
inşaat işçisi
inşaat temeli
şişli belediyesi
resul emrah şahan
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Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, "Her tarafı ele geçirdiler, mahalle kadar nüfusu buraya getirecek bir krize sebep olacak projeyi yapılmak isteniyor" dediği rezidans inşaatı durduruldu.Şişli İlçe Belediyesi'nin tam karşısında futbol sahası büyüklüğündeki alan 2014 yılında riskli ilan edilmiş, 2017'de bu karar kaldırılmıştı. NOW habere göre, 2021 yılına gelindiğinde ise Deprem Yasası kapsamında rezerv alan ilan edilen yer için 72 katlı rezidans otel ve AVM projesi izni çıkınca itiraz sesleri yükseldi.Şişli Belediyesi de tespit edilen eksiklikleri gerekçe göstererek inşaatı durdurdu.
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şişli, rezidans, inşaat, inşaat işçisi, inşaat temeli, şişli belediyesi, resul emrah şahan
şişli, rezidans, inşaat, inşaat işçisi, inşaat temeli, şişli belediyesi, resul emrah şahan
Deprem Yasası kapsamında rezerv yer ilan edilmişti: Alandaki 72 katlı rezidans inşaatı durduruldu
10:11 11.04.2024 (güncellendi: 10:19 11.04.2024)
İstanbul Şişli'deki 72 katlı rezidansa karşı ilçe belediyesi inşaatı durdurmak için denetim yetkisini kullandı. Tespit edilen eksiklikler gerekçe gösterilerek inşaat durduruldu.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, "Her tarafı ele geçirdiler, mahalle kadar nüfusu buraya getirecek bir krize sebep olacak projeyi yapılmak isteniyor" dediği rezidans inşaatı durduruldu.
Şişli İlçe Belediyesi'nin tam karşısında futbol sahası büyüklüğündeki alan 2014 yılında riskli ilan edilmiş, 2017'de bu karar kaldırılmıştı. NOW habere göre, 2021 yılına gelindiğinde ise Deprem Yasası kapsamında rezerv alan ilan edilen yer için 72 katlı rezidans otel ve AVM projesi izni çıkınca itiraz sesleri yükseldi.
Şişli Belediyesi de tespit edilen eksiklikleri gerekçe göstererek inşaatı durdurdu.