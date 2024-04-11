https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/konut-kredisi-faizleri-rekora-kosuyor-hangi-banka-ne-kadar-geri-odeme-aliyor-1082662143.html
Konut kredisi faizleri rekora koşuyor: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?
Konut kredisi faizleri rekora koşuyor: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?
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Türkiye'de konut kredisiyle yapılan satışlarda önemli bir düşüş yaşanırken, toplam konut satışlarında %17'lik bir artış gözlendi. Bu gelişmelerin arkasındaki... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T08:41+0300
2024-04-11T08:41+0300
2024-04-11T08:41+0300
ekonomi
konut
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Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları, konut sektörünü vurdu.Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 5’i aşması, kredili konut satışlarını %50 oranında azaltırken, toplam konut satışlarındaki artış dikkat çekti. 2 milyon liralık bir kredinin 120 ay vadesindeki aylık taksit ödemeleri 100 bin liranın üzerine çıkarak alıcıları zor durumda bıraktı.Bankaların konut kredisi faiz oranları son dönemde yükselerek konut alıcıları için maliyetleri artırıyor. Bu durum, konut alımını kredili değil, peşin olarak yapmayı tercih eden alıcıların sayısını artırıyor. Bu nedenle, toplam konut satışlarında artış yaşanırken, kredili satışların düşüş göstermesi dikkat çekti.Konut alıcıları ve yatırımcılar için güncel konut kredisi faiz oranlarının takip edilmesi önem taşıyor. Bankaların kredi politikaları ve faiz oranlarındaki değişiklikler, gelecekteki konut piyasası trendlerini etkilemeye devam edecek.Türkiye İş Bankası konut kredisiGaranti BBVA konut kredisiING konut kredisiVakıfbank konut kredisiDenizBank konut kredisiZiraat Bankası konut kredisiHalkbank Hesaplı Evim konut kredisiAlternatif Bank Konut KredisiHSBC Konut KredisiFibabanka Konut Kredisi
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Konut kredisi faizleri rekora koşuyor: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?
Türkiye'de konut kredisiyle yapılan satışlarda önemli bir düşüş yaşanırken, toplam konut satışlarında %17'lik bir artış gözlendi. Bu gelişmelerin arkasındaki ana sebep, artan konut kredisi faiz oranları olarak öne çıktı. Peki bankaların kredi faiz oranları ne?
Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları, konut sektörünü vurdu.
Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 5’i aşması, kredili konut satışlarını %50 oranında azaltırken, toplam konut satışlarındaki artış dikkat çekti. 2 milyon liralık bir kredinin 120 ay vadesindeki aylık taksit ödemeleri 100 bin liranın üzerine çıkarak alıcıları zor durumda bıraktı.
Bankaların konut kredisi faiz oranları son dönemde yükselerek konut alıcıları için maliyetleri artırıyor. Bu durum, konut alımını kredili değil, peşin olarak yapmayı tercih eden alıcıların sayısını artırıyor. Bu nedenle, toplam konut satışlarında artış yaşanırken, kredili satışların düşüş göstermesi dikkat çekti.
Konut alıcıları ve yatırımcılar için güncel konut kredisi faiz oranlarının takip edilmesi önem taşıyor. Bankaların kredi politikaları ve faiz oranlarındaki değişiklikler, gelecekteki konut piyasası trendlerini etkilemeye devam edecek.
Türkiye İş Bankası konut kredisi
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 3,07
Toplam Ödeme - 7.589.615 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 63.075 TL
Garanti BBVA konut kredisi
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 3,63
Toplam Ödeme - 8.849.689 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.620 TL
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 3,64
Toplam Ödeme - 8.877.463 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 73.811 TL
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 3.79
Toplam Ödeme - 9.213.079 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 3.79
Toplam Ödeme - 9.214.217 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 76.683 TL
Ziraat Bankası konut kredisi
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 3.89
Toplam Ödeme - 9.444.238 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 78.607 TL
Halkbank Hesaplı Evim konut kredisi
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 3.89
Toplam Ödeme - 9.444.781 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 78.607 TL
Alternatif Bank Konut Kredisi
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 4.35
Toplam Ödeme - 10.514.611 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 87.529 TL
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 5.00
Toplam Ödeme - 12.052.220 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 100.287 TL
Kredi Tutarı - 2.000.000 TL
Aylık Faiz Oranı - yüzde 5.32
Toplam Ödeme - 12.804.583 TL
Aylık Taksit Tutarı (120 ay) - 106.612 TL