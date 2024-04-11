https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/konut-kredisi-faizleri-rekora-kosuyor-hangi-banka-ne-kadar-geri-odeme-aliyor-1082662143.html

Konut kredisi faizleri rekora koşuyor: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?

Konut kredisi faizleri rekora koşuyor: Hangi banka ne kadar geri ödeme alıyor?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de konut kredisiyle yapılan satışlarda önemli bir düşüş yaşanırken, toplam konut satışlarında %17'lik bir artış gözlendi. Bu gelişmelerin arkasındaki... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T08:41+0300

2024-04-11T08:41+0300

2024-04-11T08:41+0300

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Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma adımları, konut sektörünü vurdu.Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 5’i aşması, kredili konut satışlarını %50 oranında azaltırken, toplam konut satışlarındaki artış dikkat çekti. 2 milyon liralık bir kredinin 120 ay vadesindeki aylık taksit ödemeleri 100 bin liranın üzerine çıkarak alıcıları zor durumda bıraktı.Bankaların konut kredisi faiz oranları son dönemde yükselerek konut alıcıları için maliyetleri artırıyor. Bu durum, konut alımını kredili değil, peşin olarak yapmayı tercih eden alıcıların sayısını artırıyor. Bu nedenle, toplam konut satışlarında artış yaşanırken, kredili satışların düşüş göstermesi dikkat çekti.Konut alıcıları ve yatırımcılar için güncel konut kredisi faiz oranlarının takip edilmesi önem taşıyor. Bankaların kredi politikaları ve faiz oranlarındaki değişiklikler, gelecekteki konut piyasası trendlerini etkilemeye devam edecek.Türkiye İş Bankası konut kredisiGaranti BBVA konut kredisiING konut kredisiVakıfbank konut kredisiDenizBank konut kredisiZiraat Bankası konut kredisiHalkbank Hesaplı Evim konut kredisiAlternatif Bank Konut KredisiHSBC Konut KredisiFibabanka Konut Kredisi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/enflasyon-tahminleri-guncellendi-memur-ve-emeklilerin-maas-hesabi-tekrar-degisti-yeni-tablo-nasil-1082661469.html

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