Ural Nehri’nde su seviyesi rekor düzeye ulaştı: Orenburg'da binalar sular altında kaldı

Orenburg Belediye Başkanı Sergay Salmin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Orenburg'da nehre yakın binaların sular altında kaldığını bildirdi.
Orenburg Belediye Başkanı Sergay Salmin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Orenburg'da nehre yakın binaların sular altında kaldığını bildirdi.
Salmin, sel baskınının kontrol altına alınması için Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla Orenburg'a su bariyerleri gönderildiğini belirtti.
Salmin, sel baskınının kontrol altına alınması için Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov'un talimatıyla Orenburg'a su bariyerleri gönderildiğini belirtti.
Ural Nehri'ndeki su seviyesinin şu anda 10 metre 22 santimetre olduğunu ve giderek artmaya devam ettiğini belirten Salmin, acil servislerin 24 saat görev başında olduğunu vurguladı.
Ural Nehri'ndeki su seviyesinin şu anda 10 metre 22 santimetre olduğunu ve giderek artmaya devam ettiğini belirten Salmin, acil servislerin 24 saat görev başında olduğunu vurguladı.
Orenburg Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamada ise, Ural Nehri’nde su seviyesinin tüm gözlem tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığı, bölgede 12 binden fazla konut ve 14 binden fazla müstakil evin sular altında kaldığı belirtildi.
Orenburg Bölgesi hükümetinden yapılan açıklamada ise, Ural Nehri’nde su seviyesinin tüm gözlem tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığı, bölgede 12 binden fazla konut ve 14 binden fazla müstakil evin sular altında kaldığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişinin tahliye edildiği, gün içinde 11 yerleşim yerinde 630 konut ve 706 müstakil evin sudan arındırıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca 2 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin 500 kişinin tahliye edildiği, gün içinde 11 yerleşim yerinde 630 konut ve 706 müstakil evin sudan arındırıldığı kaydedildi.