https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyanin-kafkasya-bolgesinde-teror-saldirisi-onlendi-1082672185.html

Rusya'nın Kafkasya bölgesinde terör saldırısı önlendi

Rusya'nın Kafkasya bölgesinde terör saldırısı önlendi

Sputnik Türkiye

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kuzey Kafkasya Federal Bölgesi'nin Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde terör saldırısı planlayan 2 teröristin etkisiz hale... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T12:55+0300

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Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'te sabotaj ve terör saldırısı hazırlığı yapan teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.Açıklamada, "Terör faaliyetlerine karışan silahlı kişilerin yerinin tespiti üzerine Nalçik kırsalında yürütülen terörle mücadele operasyonu sonucunda 2 militan etkisiz hale getirildi" dendi.Komite, operasyon sırasında güvenlik güçlerine ateşle karşılık veren ve öldürülen militanların Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde bir dizi sabotaj ve terör saldırısı planladığının altını çizdi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) üyelerinin çatışmanın yaşandığı noktada otomatik tüfekler ve mühimmatlar ele geçirdiğini aktaran Komite, Rus güçleri ve siviller arasında yaralı ve ölü bulunmadığını ekledi.

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), terör, terör örgütü, terör eylemi, kabardey-balkar, video