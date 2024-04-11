https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/rusyadan-abdnin-asya-pasifik-planlarina-yanit-moratoryumu-gozden-gecirebiliriz-1082680124.html

Rusya'dan ABD'nin 'Asya-Pasifik' planlarına yanıt: 'Moratoryumu gözden geçirebiliriz'

Rusya'dan ABD'nin 'Asya-Pasifik' planlarına yanıt: 'Moratoryumu gözden geçirebiliriz'

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli füzeler konuşlandırması halinde Moskova'nın bu tür füzelere... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T17:31+0300

2024-04-11T17:31+0300

2024-04-11T17:32+0300

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ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli füzeler konuşlandırma kararının geri dönülmez nitelikte olduğunun altını çizen Ryabkov, Washington'un bu kararını Rusya ve Çin'i hedef alan 'ikili çevreleme konsepti' kapsamında uygulamayı planladığını vurguladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bu hafta yaptığı Çin ziyaretinde ele alındığı üzere Moskova ve Pekin'in söz konusu 'ikili çevreleme' planlarına 'ikili karşı koyma' yoluyla yanıt vereceğinin altını çizen Ryabkov, bu tür karşı önlemlerden birinin Rusya'nın 2018'de duyurduğu orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoryumun gözden geçirilmesi olacağı uyarısında bulundu.Ryabkov, 2018 yılında yapılan açıklamada, ABD yapımı orta ve kısa menzilli füzelerin dünyanın herhangi bir bölgesine konuşlandırılmasına Rusya'nın gereken adımları atarak karşılık verileceğinin belirtildiğini de anımsattı.Çin'den kınama gelmiştiÇin, ABD'nin yakın gelecekte Asya-Pasifik'te orta menzilli füzeler konuşlandırma planlarını kınamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning yaptığı açıklamada, "Çin tarafı, ABD'nin tek taraflı askeri üstünlük elde etmek amacıyla Asya-Pasifik bölgesinde orta menzilli füzeler konuşlandırmasına her zaman karşı çıkmıştır. ABD tarafını diğer ülkelerin güvenlik kaygılarına gerçekten saygı duymaya ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamayı bırakmaya çağırıyoruz" demişti.Söz konusu planlar bu ayın başlarında ABD Ordusu Pasifik Komutanı General Charles A. Flynn tarafından açıklanmıştı.Japonya’nın Yomiuri gazetesine konuşan USARPAC Komutanı Charles Flynn, orta menzilli füzelerle ilgili olarak, “Müttefikler ve ortaklarla işbirliği içinde yakın gelecekte bu bölgeye bu füzeleri yerleştirme planı var” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/abd-hint-pasifik-bolgesine-orta-menzilli-fuze-yerlestirmeyi-planliyor-1082464205.html

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