https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kazakistanda-selden-dolayi-86-bin-kisi-tahliye-edildi--1082618448.html

Kazakistan'da selden dolayı 86 bin kişi tahliye edildi

Kazakistan'da selden dolayı 86 bin kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Kazakistan’da meydana gelen sel felaketinde tahliye edilenlerin sayısı 29 bini çocuk 86 bini aştı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T17:21+0300

2024-04-09T17:21+0300

2024-04-09T17:26+0300

dünya

kazakistan

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sel felaketi

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Kazakistan’da şiddetli yağışlar ve karın erimesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle tahliye çalışmaları sürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart'tan bu yana yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 29 bini çocuk 86 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, 4 bin 55’i çocuk 8 bin 473 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarılırken su basan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının 5 helikopter, 2 bin 500 araç ve 23 bin kişiyle yürütüldüğü kaydedildi.Açıklamada 2 bin 810’u selden en çok etkilenen Atırav bölgesinde olmak üzere Aktöbe, Akmola, Kostanay ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde toplam 3 bin 365 evin sular altında kaldığı ifade edildi.Kuzey Kazakistan bölgesinde selin etkisinin ağır olduğu aktarılan açıklamada, Yesil Nehri seviyesinin yükselmesi nedeniyle 33 yerleşim yerinin sular altında kalma riski bulunduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/iki-kentte-olum-ve-yikima-yol-acan-sel-felaketinin-uzerinden-bir-yil-gecti-1081723194.html

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Sputnik Türkiye

kazakistan, sel, sel felaketi, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, çocuk, kadın üniversitesi