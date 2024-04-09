https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kazakistanda-selden-dolayi-86-bin-kisi-tahliye-edildi--1082618448.html
Kazakistan'da selden dolayı 86 bin kişi tahliye edildi
Kazakistan'da selden dolayı 86 bin kişi tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Kazakistan’da meydana gelen sel felaketinde tahliye edilenlerin sayısı 29 bini çocuk 86 bini aştı. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T17:21+0300
2024-04-09T17:21+0300
2024-04-09T17:26+0300
dünya
kazakistan
sel
sel felaketi
tahliye
erken tahliye
şartlı tahliye
tahliye operasyonu
çocuk
kadın üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082617984_0:173:960:713_1920x0_80_0_0_946706f158316c1bf1ff02fd2fbca789.jpg
Kazakistan’da şiddetli yağışlar ve karın erimesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle tahliye çalışmaları sürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart'tan bu yana yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 29 bini çocuk 86 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, 4 bin 55’i çocuk 8 bin 473 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarılırken su basan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının 5 helikopter, 2 bin 500 araç ve 23 bin kişiyle yürütüldüğü kaydedildi.Açıklamada 2 bin 810’u selden en çok etkilenen Atırav bölgesinde olmak üzere Aktöbe, Akmola, Kostanay ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde toplam 3 bin 365 evin sular altında kaldığı ifade edildi.Kuzey Kazakistan bölgesinde selin etkisinin ağır olduğu aktarılan açıklamada, Yesil Nehri seviyesinin yükselmesi nedeniyle 33 yerleşim yerinin sular altında kalma riski bulunduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/iki-kentte-olum-ve-yikima-yol-acan-sel-felaketinin-uzerinden-bir-yil-gecti-1081723194.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082617984_0:83:960:803_1920x0_80_0_0_fc54079bba4dd1b33fc44b98d1162d7f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kazakistan, sel, sel felaketi, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, çocuk, kadın üniversitesi
kazakistan, sel, sel felaketi, tahliye, erken tahliye, şartlı tahliye, tahliye operasyonu, çocuk, kadın üniversitesi
Kazakistan'da selden dolayı 86 bin kişi tahliye edildi
17:21 09.04.2024 (güncellendi: 17:26 09.04.2024)
Kazakistan’da meydana gelen sel felaketinde tahliye edilenlerin sayısı 29 bini çocuk 86 bini aştı.
Kazakistan’da şiddetli yağışlar ve karın erimesi sonucu meydana gelen sel felaketi nedeniyle tahliye çalışmaları sürüyor. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 20 Mart'tan bu yana yaşanan sel felaketinde şu ana kadar 29 bini çocuk 86 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Açıklamada, 4 bin 55’i çocuk 8 bin 473 kişinin geçici barınaklara yerleştirildiği aktarılırken su basan bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının 5 helikopter, 2 bin 500 araç ve 23 bin kişiyle yürütüldüğü kaydedildi.
Açıklamada 2 bin 810’u selden en çok etkilenen Atırav bölgesinde olmak üzere Aktöbe, Akmola, Kostanay ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde toplam 3 bin 365 evin sular altında kaldığı ifade edildi.
Kuzey Kazakistan bölgesinde selin etkisinin ağır olduğu aktarılan açıklamada, Yesil Nehri seviyesinin yükselmesi nedeniyle 33 yerleşim yerinin sular altında kalma riski bulunduğu kaydedildi.