https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/abddeki-mezarliklar-ukraynada-yasamini-yitiren-parali-askerlerin-cenazeleriyle-doluyor-1082634724.html

ABD’deki mezarlıklar, Ukrayna'da yaşamını yitiren paralı askerlerin cenazeleriyle doluyor

ABD’deki mezarlıklar, Ukrayna'da yaşamını yitiren paralı askerlerin cenazeleriyle doluyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Ukrayna'ya asker göndermeyecekleri ve bu ülkenin topraklarında Amerikan askeri bulunmayacağını söylemesine rağmen, Rus... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T11:22+0300

2024-04-10T11:22+0300

2024-04-10T11:28+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, defalarca ABD askerlerini Ukrayna'da savaşmak üzere göndermeyeceğini söylerken, öte yandan bu açıklamaları çürüten yerel medya, Ukrayna'da çatışmaların başlamasından bu yana bu ülkede ölen Amerikalılar hakkında düzenli olarak haber yapıyor.Ukrayna’da yaşamını yitiren paralı askerlerden biri de 50 yaşındaki emekli ABD Deniz Piyadesi Grady Kurpasi olurken, yerel basına göre Kurpasi, askeri operasyonun başlamasından iki ay sonra, Nisan 2022'de öldü.Ancak uzun süredir kayıp olduğu bildirildiği için kalıntılarının bu yılın mart ayına kadar kendi ülkesine gönderilemediği aktarıldı.Sputnik muhabirine göre Kurpasi, asker ve siyasetçilerin gömülü olduğu ABD'nin en ünlü mezarlığı olan Washington yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı'nda gömülü olduğunu ortaya çıkarırken, mezarında herhangi bir mezar taşı ya da çiçek bulunmuyor.Ancak mezar taşının muhtemelen yakında dikileceği, şimdilik sadece mezarın yanındaki çimenlere yapıştırılmış geçici bir plaketin olduğu anlaşılıyor.Ölenlerden bir diğeri ise Brian Young olarak bilinirken, ABD’deki yerel basına göre Young, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinde Rusya'ya karşı savaştığı sırada Temmuz 2022'de tank ateşi sonucu öldürüldü.Young’ın Gürcistan'da yaşadığı ve arkadaşlarının ikna çabalarına rağmen çatışmaların başlamasından kısa bir süre sonra Ukrayna'ya gittiği kaydedilirken, başka bir evliliğinden olan iki kızı bulunuyor.Kamu kayıtlarına göre Young’ın Kaliforniya eyaletinde gömülü olduğu, ve mezarı üzerindeki anıtta ‘yeni maceralara doğru’ yazıldığı ifade ediliyor.Ölen bir diğer paralı asker ise, çatışmalarla birlikte Ukrayna Yabancı Lejyonuna katılmış olan eski deniz piyadesi Ian Tortorici.Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından verilen Muharebe Liyakat Madalyası sahibi olan bu paralı askerin geçtiğimiz haziran ayında Kramatorsk'ta cephede değil bir restoranda öldüğü bildirilmişti.Sosyal ağlarda yayınlanan bir videoya göre Tortorici’nin cenazesi askeri törenle gerçekleştirilirken, tören alayına, sonunda silah selamı veren ABD ordusu da katıldı.Ülkedeki çeşitli internet siteleri Tortorici'nin Kaliforniya'da gömülü olduğunu iddia ediyor.Ukrayna'da öldürülen bir diğer Amerikalı paralı asker ise bir zamanlar Irak'ta görev yapmış olan Dane Partridge.ABD’deki yerel medya, bu kişinin Nisan 2022'den beri Kiev tarafında savaştığını bildirirken, ekim ayında Rus ordusuyla çatışma sırasında yaralanıp öldüğü açıklandı.Partridge'in cenazesi ABD’ye gönderilirken, Idaho'da bir mezarlığa gömüldüğü ardında eşi ve beş çocuğunu bıraktığı aktarılıyor.Ukrayna'da yaşamını yitiren bir diğer ABD vatandaşı paralı asker de Paul Kim.Çeşitli ölüm ilanlarına göre Amerikalı Paul Kim’in bir futbol hayranı olduğu, arkadaşlarını ve ailesini sevdiği, liseden mezun olduktan sonra Amerikan ordusuna katılarak burada 12 yıl görev yaptığı biliniyor.Yerel medya, Kim'in Ukrayna'ya tam olarak nasıl gittiğini açıklamazken, bilinen tek gerçeğin ise oradan canlı olarak dönemediği, Teksas’taki mezarının görüntüleriyle kanıtlanıyor.Ukrayna'da Rus ordusuna karşı savaşan birçok ülkeden yabancı paralı asker olduğunu daha önce de açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, askeri operasyon sırasında Kiev rejiminin yanında savaşmak üzere Ukrayna'ya giden yaklaşık 6 bin yabancı paralı askerin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.Mart ayı verilerine göre ise çatışmanın tüm süresi boyunca ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık bin 113 paralı asker giderken, bunlardan en az 491'i yaşamını yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rus-disisleri-isvecli-askerlerin-ukrayna-saflarinda-savastigini-biliyoruz-1082417445.html

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