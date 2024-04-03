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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

10:59 03.04.2024 (güncellendi: 11:23 03.04.2024)
© İHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© İHA
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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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