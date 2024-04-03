https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/malatyada-deprem-1082420303.html
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T10:59+0300
2024-04-03T10:59+0300
2024-04-03T11:23+0300
türkiye
deprem
malatya
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/muglada-deprem--1082395457.html
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Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
10:59 03.04.2024 (güncellendi: 11:23 03.04.2024)
Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.