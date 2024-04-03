https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/malatyada-deprem-1082420303.html

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-03T10:59+0300

2024-04-03T10:59+0300

2024-04-03T11:23+0300

türkiye

deprem

malatya

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

son dakika

kandilli

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Sarsıntının 13,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/muglada-deprem--1082395457.html

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kandilli

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