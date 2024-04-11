https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/petrol-uretiminde-rekor-gunluk-40-bin-varil-gecildi-1082677805.html

Petrol üretiminde rekor: Günlük 40 bin varil geçildi

Petrol üretiminde rekor: Günlük 40 bin varil geçildi

Sputnik Türkiye

Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesindeki petrol üretim istasyonunda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şehit... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T16:27+0300

2024-04-11T16:27+0300

2024-04-11T16:27+0300

türkiye

gabar dağı

petrol

şırnak

alparslan bayraktar

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

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Şırnak’taki Gabar Dağı bölgesinde bulunan petrol üretim istasyonlarında, günlük 40 bin varil üretimle Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gelişmeyi, “Bugün bizim için müstesna bir gün. Hem Ramazan Bayramı’nı idrak ediyoruz. Ama aynı zamanda bugün Cumhuriyet tarihinin bir rekoruyla buradayız. Allah’a hamdolsun bugün itibarıyla 40 bin varil günlük üretimi burada geçmiş bulunuyoruz. Bu, Türkiye’de en kaliteli petrolü ürettiğimiz ve en çok petrolü ürettiğimiz gün olarak açıkçası tarihe geçen bir gün.” açıklamasıyla duyurdu.Petrol üretim sahalarında çalışan herkesi tebrik eden, burada gece gündüz vazife yürüten güvenlik güçlerine, jandarma ekiplerine de teşekkür eden Bayraktar, bu üretimde onların büyük emekleri olduğunu vurguladı.Bu yolda ilk günden bu yana kendilerini destekleyen ve çalışmaları gece gündüz takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da şükranlarını sunduğunu dile getiren Bayraktar, kendilerine dualarıyla destek olan millete de teşekkürlerini iletti.“Bugün Türkiye tarihinde önemli bir gün. Bugün itibarıyla Türkiye’de üretimimiz 100 bin varili toplamda geçmiş oldu. Şırnak açık ara Türkiye’nin artık net bir şekilde petrol şehridir, petrol başkentidir. İnşallah daha gidecek yolumuz var. Yılbaşında ‘2024 sonu hedefimiz günde 100 bin varile çıkabilmek.’ demiştik. Şu anda 33 kuyuda bu üretimi gerçekleştirdik. Kuyu başı ortalama üretimimiz bin 200 varili geçmiş durumda. Hedefimiz olan 95 kuyuya geldiğimizde yıl sonunda bu rakamlara ulaşmış olacağız.” ifadelerini kullanan Bayraktar, bu gelişmenin Türkiye’nin özellikle enerjideki dışa bağımlılığını düşürmek için fevkalade önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.Bayraktar, çalışmaların aralıksız, kesintisiz devam edeceğini belirterek, yeni keşif kuyularının da olduğunu aktardı.Hakkari’de, Van sınırında yeni kuyular olacağına işaret eden Bayraktar, bu yıl içerisinde o kuyularda da yapacakları keşiflerle bu üretim rakamlarının çok daha ileri seviyeye ulaşacağını söyledi.'Türkiye'nin en kaliteli petrolü'Bayraktar şunları kaydetti:'Bayramı 40 bin varil üretimini aşarak kutlamış oluyoruz'Şırnak’ın Türkiye ve dünya için önemli bir petrol geçiş güzergahı olduğunu dile getiren Bayraktar, Irak- Türkiye petrol boru hattının buradan geçtiğini, o petrolün ülkenin ihtiyacı olarak kullanılacağını, dünya piyasalarına ulaşacağını, bölgenin gelişeceğini belirtti.Bayraktar, “İnşallah yeni keşiflerle hem burada hem de Karadeniz'de doğal gaz keşiflerimizle de milletimize yeni müjdeleri paylaşırız. Bayramı günlük 40 bin varil üretimi aşarak kutlamış oluyoruz. Sayın Valimiz, vekilimiz, güvenlik güçlerimiz bütün bir ekip olarak burada büyük bir uyum içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/tarih-yaklasti-ucretsiz-dogal-gaz-destegi-ne-zaman-sona-erecek-1082669903.html

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gabar dağı, petrol, şırnak, alparslan bayraktar, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı