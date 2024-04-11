https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/pentagon-uyardi-kieve-yaptigimiz-yatirimlar-bosa-gidebilir-1082667426.html

Pentagon uyardı: 'Kiev'e yaptığımız yatırımlar boşa gidebilir'

Pentagon uyardı: 'Kiev'e yaptığımız yatırımlar boşa gidebilir'

Sputnik Türkiye

ABD askeri yetkilileri, 'Rusya'nın başarısını önlemek' üzere Kiev'in acilen daha fazla yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek Kiev'e yapılan yatırımların boşa... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T11:46+0300

2024-04-11T11:46+0300

2024-04-11T12:12+0300

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Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Celeste Wallander, Washington'un daha önce yaptığı milyarlarca dolarlık 'yatırımın' boşa gitmemesini sağlamak için Kiev'in Moskova'ya karşı yürüttüğü çabaları finanse etmeyi iki katına çıkarması gerektiğini dile getirdi.ABD, Şubat 2022'de çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna'ya, 62 milyar dolardan fazlası Pentagon aracılığıyla aktarılan askeri yardım olmak üzere 113 milyar dolardan fazla muhtelif yardımlarda bulundu. Ancak Wallander Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde yaptığı açıklamada, bu yatırımın korunması için acilen daha fazla fona ihtiyaç olduğunu söyledi.Wallander, Kongre'yi Başkan Joe Biden'ın Kiev için 60 milyar dolar daha ayıracak olan yardım paketini onaylamaya çağırarak, "Rusya'nın başarısını ve Ukrayna'nın yenilgisini önlemek için şu anda ihtiyacımız olan şey ek paketin kabul edilmesidir" dedi.ABD Başkanı Biden aylardır milletvekillerini yeni yardım paketini onaylamaya çağırıyor ancak birçok Cumhuriyetçi ABD sınır güvenliğinin güçlendirilmesi için daha fazla çaba gösterilmesini talep ederek ve Kiev'e aktarılan yardımlar için daha fazla hesap verebilirlik isteyerek ve ayrıca ABD'nin Ukrayna'daki nihai hedefinin ne olduğuna dair somut cevaplar talep ederek bu tedbire karşı çıkıyor.Kiel Enstitüsü verilerine göre Ukrayna ayrıca AB kurumları ve bireysel üyelerinin yanı sıra diğer donör ülkelerden de en az 190 milyar dolar askeri ve mali yardım almıştı.Wallander, Washington'un AB ve diğer NATO ortaklarıyla birlikte uzun vadeli bir çözüme ulaşmak için çalıştığını ve bunun 'iyi bir şekilde devam ettiğini' öne sürdü. Ancak Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) General Christopher Cavoli, Ukrayna'nın diğer sponsorları top mermileri de dahil olmak üzere önemli kalemlerin üretimini artırana kadar yeni ABD yardımının 'şu anda kritik önemde' olduğunu belirtti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise bu hafta yaptığı açıklamada, Washington'dan yeni bir nakit yardımı gelmediği takdirde Kiev'in 'kaybedeceğini' itiraf etmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen ay Ukrayna ordusunun nakit paradan ziyade silah ve mühimmatının tükenmekte olduğu uyarısında bulunarak blok üyelerine rezervlerini harekete geçirmeleri ve Ukrayna'ya savaşa devam etmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlamaları çağrısında bulunmuştu.Kremlin ise Batılı ülkelerin Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olmasının NATO ile Rusya arasında topyekûn bir çatışmaya yol açabileceği konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Moskova ayrıca silah sevkiyatının çatışmanın sonucunu değiştirmeyeceği yalnızca uzatacağı konusunda ısrar etmişti. Aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaştıktan sonra durmayacağı ve bundan sonra NATO'ya saldırabileceği yönündeki iddialarıa yanıt vererek Batılı ülkelerin halklarının 'parasını almak' için tasarlanmış bir 'saçmalık' olarak değerlendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/buyukelci-antonov-pentagonun-rusyayi-yenilgiye-ugratma-cagrisi-gerilimi-tirmandirma-riski-tasiyor-1082662194.html

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