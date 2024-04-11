https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/olympiakos-fenerbahce-macinda-11ler-belli-oldu-1082681098.html
Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile Fenerbahçe arasında Georgios Karaiskakis stadında oynanacak... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T18:51+0300
2024-04-11T18:51+0300
2024-04-11T18:57+0300
spor
fenerbahçe
olympiakos
türkiye
yunanistan
kadıköy
uefa avrupa konferans ligi
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Olympiakos-Fenerbahçe maçında takımların 11'leri ise şöyle oldu:Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Masouras, Jovetic, El KaabiFenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, DzekoFenerbahçe'de sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek.Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak olan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak.Eşleşmenin kazananı ise final için Aston Villa-Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/pfdk-fenerbahcenin-super-kupa-cezasini-acikladi-1082679629.html
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olympiakos - fenerbahçe maçi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
olympiakos - fenerbahçe maçi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
18:51 11.04.2024 (güncellendi: 18:57 11.04.2024)
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile Fenerbahçe arasında Georgios Karaiskakis stadında oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve takımların kadroları belli oldu.
Olympiakos-Fenerbahçe maçında takımların 11'leri ise şöyle oldu:
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Masouras, Jovetic, El Kaabi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek.
Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak olan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak.
Eşleşmenin kazananı ise final için Aston Villa-Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.