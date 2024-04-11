https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/olympiakos-fenerbahce-macinda-11ler-belli-oldu-1082681098.html

Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Olympiakos-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile Fenerbahçe arasında Georgios Karaiskakis stadında oynanacak... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T18:51+0300

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spor

fenerbahçe

olympiakos

türkiye

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kadıköy

uefa avrupa konferans ligi

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Olympiakos-Fenerbahçe maçında takımların 11'leri ise şöyle oldu:Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Fortounis, Masouras, Jovetic, El KaabiFenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Becao, Oosterwolde, Zajc, Krunic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, DzekoFenerbahçe'de sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek.Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak olan mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak.Eşleşmenin kazananı ise final için Aston Villa-Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/pfdk-fenerbahcenin-super-kupa-cezasini-acikladi-1082679629.html

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