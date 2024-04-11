https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/moskova-buyukelcisi-bilgic-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ile-kafkasyada-istikrari-gorustu-1082666849.html

Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ‘Kafkasya’da istikrarı’ görüştü

Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ‘Kafkasya’da istikrarı’ görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Nisan'da tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin’in Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T10:41+0300

2024-04-11T10:41+0300

2024-04-11T10:41+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bilgiç ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin’in, Türk tarafının talebi üzerine gerçekleşen bu görüşmede, başta Güney Kafkasya'daki durum olmak üzere bir dizi güncel konuyu ele aldığı aktarılırken, “Bölgedeki istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde kilit faktör olarak görülen ve Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Ermenistan’ın da içinde bulunduğu 3+3 formatındaki ‘Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’nun, daha önceki katılımcısı olan Gürcistan’a açık kapı bırakılarak sürdürülmesine yönelik karşılıklı ilgi ifade edilmiştir” denildi.Tarafların, bu görüşmede, ‘kolektif Batı’nın bölgede gerginlik yaratma ve kendi fırsatçı çıkarları doğrultusunda bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine yönelik eleştirel değerlendirmelerini dile getirdiği de vurgulandı.Son toplantının ev sahibi Tahran olmuştuEn son 24 Ekim 2023 tarihinde, İran'ın başkenti Tahran’da düzenlenen 3+3 formatındaki 'Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu' toplantısında alınan kararla, bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılmasına karar verilmişti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın katıldığı toplantının ardından ortak bildiri yayınlanmıştı.Bildiriye göre, görüşmelerde, bölgede güven ve işbirliği ortamının genişletilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla '3+3' bölgesel mekanizmasının düzenli toplantılarının devam ettirilmesi değerlendirilmişti.Alınan karar ile bir sonraki "Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu" toplantısının diplomatik kanallar aracılığıyla koordine edilecek bir tarihte, Türkiye’de yapılması konusunda mutabakata varıldı.Bildiride, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesine, siyasi bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne, belirlenmiş sınırların dokunulmazlığına, tehdit veya kuvvete başvurmanın engellemesi ile insan haklarına saygı konularına vurgu yapıldı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, açılış konuşmasında “Güney Kafkasya'da savaş bitti şimdi barış, işbirliği ve kalkınma zamanı” ifadesini kullanmıştı.Abdullahiyan, toplantıda Gürcistan’ın olmadığına dikkati çekerek gelecek süreçte Gürcistan’ın da 3+3 toplantılarına katılmasını umduklarını belirtti.3+3 Bölgesel İstişarelerinin ilk toplantısı, 11 Aralık 2021’de dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde Moskova’da düzenlenmiş, Gürcistan, son anda katılmayacağını açıklamıştı.Lavrov: 3+3 bölgesel işbirliği platformunun kapısı Gürcistan’a açıkRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev‘in girişimiyle oluşturulan 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun Gürcistan'a kapılarını açık tuttuğunu bildirdi.Bakü’de Rusya-Azerbaycan uzmanlar konseyi üçüncü toplantısında konuşan Lavrov, Kafkasya’da işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 Bölgesel İstişareleri’nde yer alan Azerbaycan, Ermenistan, İran, Rusya ve Türkiye’nin, davete rağmen müzakerelere henüz katılmamış olan Gürcistan’a kapılarını açık tuttuğunu söyledi.Şimdiye kadar bu istişarelerin yalnızca bir kez toplandığını hatırlatan Lavrov, “Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuştu.Bölgesel işbirliği platformunun ikinci toplantısının hazırlandığına değinen Rus bakan, Gürcistan’ın da katılmasını beklediklerini iletti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-disisleri-bakanligi-guney-kafkasyadaki-catismayi-cozmenin-yolu-muzakere-masasinda-1082606611.html

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