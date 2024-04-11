Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ‘Kafkasya’da istikrarı’ görüştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
08:00
58 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
09:05
9 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
09:22
6 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:37
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
10:00
53 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
11:04
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:15
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
11:28
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:00
115 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
14:04
15 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
14:27
4 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
15:06
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
15:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:51
1 dk
BAYRAM ÖZEL
1933 tarihli gazetede bayram haberleri
16:00
92 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
17:45
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
19:03
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:14
3 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
19:28
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
20:00
53 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
21:03
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
21:31
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
21:49
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
22:03
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
22:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
22:32
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:47
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
23:18
2 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:11
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/moskova-buyukelcisi-bilgic-rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ile-kafkasyada-istikrari-gorustu-1082666849.html
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ‘Kafkasya’da istikrarı’ görüştü
Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ‘Kafkasya’da istikrarı’ görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Nisan'da tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin’in Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T10:41+0300
2024-04-11T10:41+0300
dünya
rusya
türkiye
güney kafkasya
iran
azerbaycan
ermenistan
gürcistan
kafkasya
kafkasya bölgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101380/52/1013805251_0:0:1132:637_1920x0_80_0_0_3856c994b933e0686913eb1d06d59e30.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bilgiç ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin’in, Türk tarafının talebi üzerine gerçekleşen bu görüşmede, başta Güney Kafkasya'daki durum olmak üzere bir dizi güncel konuyu ele aldığı aktarılırken, “Bölgedeki istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde kilit faktör olarak görülen ve Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Ermenistan’ın da içinde bulunduğu 3+3 formatındaki ‘Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’nun, daha önceki katılımcısı olan Gürcistan’a açık kapı bırakılarak sürdürülmesine yönelik karşılıklı ilgi ifade edilmiştir” denildi.Tarafların, bu görüşmede, ‘kolektif Batı’nın bölgede gerginlik yaratma ve kendi fırsatçı çıkarları doğrultusunda bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine yönelik eleştirel değerlendirmelerini dile getirdiği de vurgulandı.Son toplantının ev sahibi Tahran olmuştuEn son 24 Ekim 2023 tarihinde, İran'ın başkenti Tahran’da düzenlenen 3+3 formatındaki 'Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu' toplantısında alınan kararla, bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılmasına karar verilmişti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın katıldığı toplantının ardından ortak bildiri yayınlanmıştı.Bildiriye göre, görüşmelerde, bölgede güven ve işbirliği ortamının genişletilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla '3+3' bölgesel mekanizmasının düzenli toplantılarının devam ettirilmesi değerlendirilmişti.Alınan karar ile bir sonraki "Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu" toplantısının diplomatik kanallar aracılığıyla koordine edilecek bir tarihte, Türkiye’de yapılması konusunda mutabakata varıldı.Bildiride, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesine, siyasi bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne, belirlenmiş sınırların dokunulmazlığına, tehdit veya kuvvete başvurmanın engellemesi ile insan haklarına saygı konularına vurgu yapıldı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, açılış konuşmasında “Güney Kafkasya'da savaş bitti şimdi barış, işbirliği ve kalkınma zamanı” ifadesini kullanmıştı.Abdullahiyan, toplantıda Gürcistan’ın olmadığına dikkati çekerek gelecek süreçte Gürcistan’ın da 3+3 toplantılarına katılmasını umduklarını belirtti.3+3 Bölgesel İstişarelerinin ilk toplantısı, 11 Aralık 2021’de dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde Moskova’da düzenlenmiş, Gürcistan, son anda katılmayacağını açıklamıştı.Lavrov: 3+3 bölgesel işbirliği platformunun kapısı Gürcistan’a açıkRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev‘in girişimiyle oluşturulan 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun Gürcistan'a kapılarını açık tuttuğunu bildirdi.Bakü’de Rusya-Azerbaycan uzmanlar konseyi üçüncü toplantısında konuşan Lavrov, Kafkasya’da işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 Bölgesel İstişareleri’nde yer alan Azerbaycan, Ermenistan, İran, Rusya ve Türkiye’nin, davete rağmen müzakerelere henüz katılmamış olan Gürcistan’a kapılarını açık tuttuğunu söyledi.Şimdiye kadar bu istişarelerin yalnızca bir kez toplandığını hatırlatan Lavrov, “Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuştu.Bölgesel işbirliği platformunun ikinci toplantısının hazırlandığına değinen Rus bakan, Gürcistan’ın da katılmasını beklediklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-disisleri-bakanligi-guney-kafkasyadaki-catismayi-cozmenin-yolu-muzakere-masasinda-1082606611.html
rusya
güney kafkasya
iran
azerbaycan
ermenistan
gürcistan
kafkasya
kafkasya bölgesi
abd
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101380/52/1013805251_62:0:1086:768_1920x0_80_0_0_b52bfb0f98048082c5067f0aae78d5ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, güney kafkasya, iran, azerbaycan, ermenistan, gürcistan, kafkasya, kafkasya bölgesi, abd, avrupa birliği, tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, rusya dışişleri bakanlığı
rusya, türkiye, güney kafkasya, iran, azerbaycan, ermenistan, gürcistan, kafkasya, kafkasya bölgesi, abd, avrupa birliği, tanju bilgiç, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, rusya dışişleri bakanlığı

Moskova Büyükelçisi Bilgiç, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ile ‘Kafkasya’da istikrarı’ görüştü

10:41 11.04.2024
© AA / ArşivTürkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AA / Arşiv
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Nisan'da tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin’in Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile bir araya geldiği belirtilirken, görüşmede Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın ele alındığı kaydedildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bilgiç ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin’in, Türk tarafının talebi üzerine gerçekleşen bu görüşmede, başta Güney Kafkasya'daki durum olmak üzere bir dizi güncel konuyu ele aldığı aktarılırken, “Bölgedeki istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesinde kilit faktör olarak görülen ve Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran ve Ermenistan’ın da içinde bulunduğu 3+3 formatındaki ‘Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu’nun, daha önceki katılımcısı olan Gürcistan’a açık kapı bırakılarak sürdürülmesine yönelik karşılıklı ilgi ifade edilmiştir” denildi.
Tarafların, bu görüşmede, ‘kolektif Batı’nın bölgede gerginlik yaratma ve kendi fırsatçı çıkarları doğrultusunda bölgeyi istikrarsızlaştırma girişimlerine yönelik eleştirel değerlendirmelerini dile getirdiği de vurgulandı.

Son toplantının ev sahibi Tahran olmuştu

En son 24 Ekim 2023 tarihinde, İran'ın başkenti Tahran’da düzenlenen 3+3 formatındaki 'Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu' toplantısında alınan kararla, bir sonraki toplantının Türkiye’de yapılmasına karar verilmişti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın katıldığı toplantının ardından ortak bildiri yayınlanmıştı.
Bildiriye göre, görüşmelerde, bölgede güven ve işbirliği ortamının genişletilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla '3+3' bölgesel mekanizmasının düzenli toplantılarının devam ettirilmesi değerlendirilmişti.
Alınan karar ile bir sonraki "Güney Kafkasya’da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu" toplantısının diplomatik kanallar aracılığıyla koordine edilecek bir tarihte, Türkiye’de yapılması konusunda mutabakata varıldı.
Bildiride, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesine, siyasi bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne, belirlenmiş sınırların dokunulmazlığına, tehdit veya kuvvete başvurmanın engellemesi ile insan haklarına saygı konularına vurgu yapıldı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, açılış konuşmasında “Güney Kafkasya'da savaş bitti şimdi barış, işbirliği ve kalkınma zamanı” ifadesini kullanmıştı.
Abdullahiyan, toplantıda Gürcistan’ın olmadığına dikkati çekerek gelecek süreçte Gürcistan’ın da 3+3 toplantılarına katılmasını umduklarını belirtti.
3+3 Bölgesel İstişarelerinin ilk toplantısı, 11 Aralık 2021’de dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde Moskova’da düzenlenmiş, Gürcistan, son anda katılmayacağını açıklamıştı.
© SputnikRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
© Sputnik

Lavrov: 3+3 bölgesel işbirliği platformunun kapısı Gürcistan’a açık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev‘in girişimiyle oluşturulan 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun Gürcistan'a kapılarını açık tuttuğunu bildirdi.
Bakü’de Rusya-Azerbaycan uzmanlar konseyi üçüncü toplantısında konuşan Lavrov, Kafkasya’da işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 3+3 Bölgesel İstişareleri’nde yer alan Azerbaycan, Ermenistan, İran, Rusya ve Türkiye’nin, davete rağmen müzakerelere henüz katılmamış olan Gürcistan’a kapılarını açık tuttuğunu söyledi.
Şimdiye kadar bu istişarelerin yalnızca bir kez toplandığını hatırlatan Lavrov, “Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuştu.
Bölgesel işbirliği platformunun ikinci toplantısının hazırlandığına değinen Rus bakan, Gürcistan’ın da katılmasını beklediklerini iletti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
DÜNYA
ABD Dışişleri Bakanlığı: Güney Kafkasya'daki çatışmayı çözmenin yolu müzakere masasında
9 Nisan, 12:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала