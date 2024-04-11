https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/mit-baskani-kalindan-ismail-haniyeye-taziye-telefonu-1082656462.html
MİT Başkanı Kalın’dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu
MİT Başkanı Kalın’dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T01:13+0300
2024-04-11T01:13+0300
2024-04-11T01:13+0300
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İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde, Haniye'ye çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu. Kalın, Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerini görüştü. Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/talep-abdden-geldi-disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1082652113.html
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MİT Başkanı Kalın’dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.
İHA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde, Haniye'ye çocukları ve torunlarının İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu.
Kalın, Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerini görüştü.
Kalın, Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.