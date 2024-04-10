https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/talep-abdden-geldi-disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1082652113.html
Talep ABD'den geldi: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Talep ABD'den geldi: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi ile ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T21:51+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefonda görüştü.AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231227/disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinkenla-telefonda-konustu-1079055061.html
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Talep ABD'den geldi: Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
21:51 10.04.2024 (güncellendi: 21:57 10.04.2024)
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi ile ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefonda görüştü.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Gazze’deki insani kriz ve bölgesel güvenlikle ilgili konular ele alındı.