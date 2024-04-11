https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/lavrov-bm-koordinatoru-wennesland-ile-ortadogudaki-durumu-gorustu-1082656575.html
Lavrov, BM Koordinatörü Wennesland ile Ortadoğu'daki durumu görüştü
Lavrov, BM Koordinatörü Wennesland ile Ortadoğu'daki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile Ortadoğu'daki durumu görüştü. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T01:25+0300
2024-04-11T01:25+0300
2024-04-11T01:25+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
ortadoğu
rusya dışişleri bakanlığı
moskova
moskova
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova'da BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Ortadoğu'daki durumu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “Görüşme sırasında, başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durum kapsamlı şekilde ele alındı. Bölgede ortaya çıkan insani felaket nedeniyle acil ateşkes, tüm mağdurlara engelsiz erişimin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasının önemi bir kez daha teyit edildi” denildi.Çatışmanın ‘sıcak aşamasının’ sona ermesinin ardından Filistin-İsrail çözümünde barış sürecinin yeniden canlandırılması beklentilerine vurgu yapıldığı belirtilerek, “Her iki taraf da, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içerisinde, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümün alternatifi olmadığını vurguladı” ifadelerine yer veldi.Açıklamada ayrıca, İsrail ile Lübnan arasında artan gerilim, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik keyfi saldırıları ve Kızıldeniz'deki istikrarsızlık dikkate alınarak Ortadoğu bölgesindeki genel duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/talep-abdden-geldi-disisleri-bakani-fidan-abd-disisleri-bakani-blinken-ile-gorustu-1082652113.html
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sergey lavrov, rusya, ortadoğu, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, moskova, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil
sergey lavrov, rusya, ortadoğu, rusya dışişleri bakanlığı, moskova, moskova, gazze, gazze şeridi, israil-filistin, israil
Lavrov, BM Koordinatörü Wennesland ile Ortadoğu'daki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland ile Ortadoğu'daki durumu görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Moskova'da BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile Ortadoğu'daki durumu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “Görüşme sırasında, başta Gazze Şeridi olmak üzere Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki mevcut durum kapsamlı şekilde ele alındı. Bölgede ortaya çıkan insani felaket nedeniyle acil ateşkes, tüm mağdurlara engelsiz erişimin sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılmasının önemi bir kez daha teyit edildi” denildi.
Çatışmanın ‘sıcak aşamasının’ sona ermesinin ardından Filistin-İsrail çözümünde barış sürecinin yeniden canlandırılması beklentilerine vurgu yapıldığı belirtilerek, “Her iki taraf da, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içerisinde, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümün alternatifi olmadığını vurguladı” ifadelerine yer veldi.
Açıklamada ayrıca, İsrail ile Lübnan arasında artan gerilim, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik keyfi saldırıları ve Kızıldeniz'deki istikrarsızlık dikkate alınarak Ortadoğu bölgesindeki genel duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.