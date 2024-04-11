https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/kurban-bayrami-ne-zaman-1082668881.html
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman?
Sputnik Türkiye
Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. 2024 Ramazan Bayramı'nı kutladığımız şu günlerde dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı tarihi de merak ediliyor... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T11:40+0300
2024-04-11T11:40+0300
2024-04-11T11:40+0300
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2024 yılı Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı tarihi de merak edilmeye başlandı. Peki, Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor?Kurban Bayramı ne zaman?25 Haziran Cumartesi arefe günü. Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)2024 dini günler takvimi11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı6 Şubat Salı: Miraç Kandili24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi9 Nisan Salı: Arefe10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)15 Haziran Cumartesi: Arefe16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı16 Temmuz Salı: Aşure Günü14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili
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kurban bayramı ne zaman?,kurban bayramı namazı saat kaçta 2024,kurban bayramı 2024,4kurban bayramı namazı 2024,kurban bayramı tarihi 2024,kurban bayramı kaç gün tatil,kurban bayramı ilk gün
kurban bayramı ne zaman?,kurban bayramı namazı saat kaçta 2024,kurban bayramı 2024,4kurban bayramı namazı 2024,kurban bayramı tarihi 2024,kurban bayramı kaç gün tatil,kurban bayramı ilk gün
Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı tarihi araştırılıyor. 2024 Ramazan Bayramı'nı kutladığımız şu günlerde dini bayramlarımızdan olan Kurban Bayramı tarihi de merak ediliyor. Diyanet İşleri 2024 dini günler takvimini yayınlamıştı. İşte Kurban Bayramı tarihi.
2024 yılı Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı tarihi de merak edilmeye başlandı. Peki, Kurban Bayramı hangi aya denk geliyor?
25 Haziran Cumartesi arefe günü. Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar günü kutlanacak.17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Miraç Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili