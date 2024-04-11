https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israilden-iran-aciklamasi-tetikteyiz-ve-hazirlikliyiz-1082687683.html

İsrail’den İran açıklaması: 'Tetikteyiz ve hazırlıklıyız'

İsrail’den İran açıklaması: 'Tetikteyiz ve hazırlıklıyız'

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran’dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T23:35+0300

2024-04-11T23:35+0300

2024-04-11T23:35+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

iran

israil savunma kuvvetleri (idf)

abd

abd

petagon

abd savunma bakanlığı (pentagon)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/0c/1077308364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2b91702a9a34f9043a77239d321dbc5.jpg

İsrail’in İran güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan saldırıları iki ülke arasındaki ipleri gererken, son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınması gerilimi doruğa çıkardı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konsolosluğun hedef alınmasının karşılıksız bırakılmayacağını söylemesi İsrail ve ABD’yi teyakkuza geçirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi.'ABD silahlı kuvvetleriyle stratejik ilişkimiz güçlü'ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla’nın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bölgedeki güvenlik sorunlarını değerlendirmek üzere bu sabah ülkeye geldiğini belirten Hagari, "ABD silahlı kuvvetleriyle stratejik ilişkimiz güçlü ve sıkı. İran topraklarından yapılacak bir saldırı, İran'ın Orta Doğu'daki durumu tırmandırma ve başkalarının arkasına saklanmayı bırakma niyetinin açık bir kanıtı olacaktır” şeklinde konuştu.Hagari, çok başarılı bir hava savunma kabiliyetlerinin olduğunu vurgulayarak, sivillerin mevcut ve değişmeyen İç Cephe Komutanlığı yönergelerine uymaya devam etmeleri ve tetikte olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ticaret-bakanligindan-israille-ihracatin-devam-ettigi-iddialarina-yalanlama-1082685230.html

israil

iran

abd

petagon

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, iran, israil savunma kuvvetleri (idf), abd, abd, petagon, abd savunma bakanlığı (pentagon)