https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ticaret-bakanligindan-israille-ihracatin-devam-ettigi-iddialarina-yalanlama-1082685230.html
Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, "Sosyal medyada yer verilen 'yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği'ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T21:13+0300
2024-04-11T21:13+0300
2024-04-11T21:22+0300
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ticaret bakanlığı
israil
israil-filistin
ticaret
ihracat
ihracat
sosyal medya
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Ticaret Bakanlığı'ndan, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına ilişkin açıklama geldi.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğu belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.Devletin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğunun anımsatıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/fatih-erbakan-israil-ile-ticaret-belgesini-paylasti-bu-vebahtan-bir-an-once-kurtulun--1082505344.html
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ticaret bakanlığı, israil, israil-filistin, ticaret, ihracat, ihracat, sosyal medya
ticaret bakanlığı, israil, israil-filistin, ticaret, ihracat, ihracat, sosyal medya
Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'le ihracatın devam ettiği' iddialarına yalanlama
21:13 11.04.2024 (güncellendi: 21:22 11.04.2024)
Ticaret Bakanlığı, "Sosyal medyada yer verilen 'yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği'ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir" açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanlığı'ndan, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına ilişkin açıklama geldi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğu belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Devletin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğunun anımsatıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır."