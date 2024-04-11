https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israil-basbakani-netanyahudan-haziriz-mesaji-bizi-vurani-biz-de-vuracagiz-1082677179.html

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'hazırız' mesajı: 'Bizi vuranı biz de vuracağız'

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'hazırız' mesajı: 'Bizi vuranı biz de vuracağız'

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Netanyahu, ziyaret ettiği F-15 üssünde diğer cephelerden gelecek saldırılara hazır olduklarını ve İsrail'e zarar veren kim olursa olsun... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T15:19+0300

2024-04-11T15:19+0300

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israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

refah

iran

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Bir F-15 üssünü ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail'in saldırıya uğraması halinde İran'ı vuracaklarını öne sürdü.Netanyahu açıklamasında, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Gazze'de tüm şiddetiyle devam eden bir savaşın ortasındayız. Ayrıca rehinelerimizi geri almak için aralıksız çabalarımızı sürdürüyoruz ama diğer cephelerden gelecek meydan okumalara da hazırlanıyoruz" dedi.Basit bir ilke belirlediklerinin altını çizen Netanyahu, bu ilkeyi "Bizi vuranı biz de vururuz" şeklinde açıklayarak, "Savunmada ve saldırıda İsrail'in güvenliği için sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız" dedi.Pilotlara hitaben yaptığı konuşmada Netanyahu, "Ben ve tüm İsrail size güveniyoruz. Hepinize başarılar" cümlelerini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-basbakani-netanyahu-dunya-uzerindeki-hicbir-guc-hamasi-yenmemizi-engelleyemez-1082617776.html

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filistin

gazze

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