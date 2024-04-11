https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/israil-basbakani-netanyahudan-haziriz-mesaji-bizi-vurani-biz-de-vuracagiz-1082677179.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'hazırız' mesajı: 'Bizi vuranı biz de vuracağız'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'hazırız' mesajı: 'Bizi vuranı biz de vuracağız'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, ziyaret ettiği F-15 üssünde diğer cephelerden gelecek saldırılara hazır olduklarını ve İsrail'e zarar veren kim olursa olsun... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T15:19+0300
2024-04-11T15:19+0300
2024-04-11T15:19+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
refah
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Bir F-15 üssünü ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail'in saldırıya uğraması halinde İran'ı vuracaklarını öne sürdü.Netanyahu açıklamasında, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Gazze'de tüm şiddetiyle devam eden bir savaşın ortasındayız. Ayrıca rehinelerimizi geri almak için aralıksız çabalarımızı sürdürüyoruz ama diğer cephelerden gelecek meydan okumalara da hazırlanıyoruz" dedi.Basit bir ilke belirlediklerinin altını çizen Netanyahu, bu ilkeyi "Bizi vuranı biz de vururuz" şeklinde açıklayarak, "Savunmada ve saldırıda İsrail'in güvenliği için sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız" dedi.Pilotlara hitaben yaptığı konuşmada Netanyahu, "Ben ve tüm İsrail size güveniyoruz. Hepinize başarılar" cümlelerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-basbakani-netanyahu-dunya-uzerindeki-hicbir-guc-hamasi-yenmemizi-engelleyemez-1082617776.html
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filistin
gazze
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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan 'hazırız' mesajı: 'Bizi vuranı biz de vuracağız'
İsrail Başbakanı Netanyahu, ziyaret ettiği F-15 üssünde diğer cephelerden gelecek saldırılara hazır olduklarını ve İsrail'e zarar veren kim olursa olsun saldıracaklarını dile getirdi.
Bir F-15 üssünü ziyaret eden Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail'in saldırıya uğraması halinde İran'ı vuracaklarını öne sürdü.
Netanyahu açıklamasında, "Zor zamanlardan geçiyoruz. Gazze'de tüm şiddetiyle devam eden bir savaşın ortasındayız. Ayrıca rehinelerimizi geri almak için aralıksız çabalarımızı sürdürüyoruz ama diğer cephelerden gelecek meydan okumalara da hazırlanıyoruz" dedi.
Basit bir ilke belirlediklerinin altını çizen Netanyahu, bu ilkeyi "Bizi vuranı biz de vururuz" şeklinde açıklayarak, "Savunmada ve saldırıda İsrail'in güvenliği için sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız" dedi.
Pilotlara hitaben yaptığı konuşmada Netanyahu, "Ben ve tüm İsrail size güveniyoruz. Hepinize başarılar" cümlelerini kaydetti.