https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ingiltereden-dalamana-giden-ucakta-kavga-yolcu-belgradda-indirildi-1082678647.html
İngiltere'den Dalaman'a giden uçakta kavga: 'Yolcu Belgrad'da indirildi'
İngiltere'den Dalaman'a giden uçakta kavga: 'Yolcu Belgrad'da indirildi'
Sputnik Türkiye
Manchester Havalimanı'ndan kalkarak Dalaman'a gelmesi planlanan ancak uçakta meydana gelen kavga sebebiyle Belgrad'a zorunlu iniş yapan uçaktaki bir yolcu... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T16:33+0300
2024-04-11T16:33+0300
2024-04-11T16:35+0300
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the sun
dalaman
türkiye
manchester
uçak
kavga
gözaltı
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Manchester Havalimanı'ndan havalanarak Türkiye'ye giden uçak, yolcular arasında yaşanan bir kavga sebebiyle Belgrad'a zorunlu iniş yaptı.Belgrad'da polisin uçağa girerek olaya karışan yolcuyu uçaktan indirerek gözaltına aldığı dile getirildi.Sosyal medyada paylaşılan ve uçakta çekildiği söylenen videoda bir adamın başka bir yolcuyu işaret ederek küfür ettiği görülürken başka bir kadının da bu tartışmaya dahil olduğu görüldü.Söz konusu olaya ilişkin SunExpress'ten The Sun'a yapılan açıklamada, "9 Nisan'da Manchester'dan Dalaman'a yapılması planlanan XQ505 sefer sayılı uçuşumuz, yolcular arasında yaşanan tartışma nedeniyle Belgrad'a inmek zorunda kalmıştır. Varışta yolcu yerel polis tarafından uçaktan indirilmiş ve uçak bu yolcunun inişinden sonra Dalaman'a devam etmiştir. Yolcularımızın ve mürettebatımızın emniyeti ve güvenliği SunExpress için en yüksek önceliğe sahiptir" cümlelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/istanbul-adalar-iskelesinde-bayram-yogunlugu-1082677690.html
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the sun, dalaman, türkiye, manchester, uçak, kavga, gözaltı
the sun, dalaman, türkiye, manchester, uçak, kavga, gözaltı
İngiltere'den Dalaman'a giden uçakta kavga: 'Yolcu Belgrad'da indirildi'
16:33 11.04.2024 (güncellendi: 16:35 11.04.2024)
Manchester Havalimanı'ndan kalkarak Dalaman'a gelmesi planlanan ancak uçakta meydana gelen kavga sebebiyle Belgrad'a zorunlu iniş yapan uçaktaki bir yolcu gözaltına alındı.
Manchester Havalimanı'ndan havalanarak Türkiye'ye giden uçak, yolcular arasında yaşanan bir kavga sebebiyle Belgrad'a zorunlu iniş yaptı.
Belgrad'da polisin uçağa girerek olaya karışan yolcuyu uçaktan indirerek gözaltına aldığı dile getirildi.
Sosyal medyada paylaşılan ve uçakta çekildiği söylenen videoda bir adamın başka bir yolcuyu işaret ederek küfür ettiği görülürken başka bir kadının da bu tartışmaya dahil olduğu görüldü.
Söz konusu olaya ilişkin SunExpress'ten The Sun'a yapılan açıklamada, "9 Nisan'da Manchester'dan Dalaman'a yapılması planlanan XQ505 sefer sayılı uçuşumuz, yolcular arasında yaşanan tartışma nedeniyle Belgrad'a inmek zorunda kalmıştır. Varışta yolcu yerel polis tarafından uçaktan indirilmiş ve uçak bu yolcunun inişinden sonra Dalaman'a devam etmiştir. Yolcularımızın ve mürettebatımızın emniyeti ve güvenliği SunExpress için en yüksek önceliğe sahiptir" cümlelerine yer verildi.