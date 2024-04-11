https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/istanbul-adalar-iskelesinde-bayram-yogunlugu-1082677690.html

İstanbul Adalar İskelesi’nde bayram yoğunluğu

İstanbul Adalar İskelesi’nde bayram yoğunluğu

Sputnik Türkiye

Bayramda hava da güzel olunca İstanbullular Adalar’a gitmek için iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T15:51+0300

2024-04-11T15:51+0300

2024-04-11T15:51+0300

yaşam

adalar

istanbul

bayram

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İstanbul'da bayramda sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Tercih edilen yerlerden biri de Adalar oldu. Birçok vatandaş sabah erken saatlerde Adalar vapuru için iskelelere akın etti. Kadıköy'de iskeleye gelenler Adalar’a gitmek için vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Adalar’a ek vapur seferleri konuldu. Kadıköy iskelesindeki yoğunluk havadan görüntülendi.Bursa’da bayram tatili için İstanbul’a gelen Yaşar Petek, “Ben Bursa’dan geliyorum, ilk defa gidiyorum Adalar'a, yoğun kalabalık var. Bekleyeceğiz inşallah sıra gelir. Her zaman televizyonlardan görüyordum. Bu bayram nasip oldu” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/mugla-sahillerinde-bayram-tatili-yogunlugu-hava-24-deniz-suyu-sicakligi-19-derece-1082644942.html

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