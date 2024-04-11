https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/icardiden-alkis-aciklamasi-super-kupa-macindaki-hareketinin-nedeni-belli-oldu-1082670375.html
Icardi'den 'alkış' açıklaması: Süper Kupa maçındaki hareketinin nedeni belli oldu
Icardi'den 'alkış' açıklaması: Süper Kupa maçındaki hareketinin nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilirken kenara giderek sarı lacivertli futbolculara alkış tutan Mauro Icardi'nin, bu hareketinin nedenini... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T12:14+0300
2024-04-11T12:14+0300
2024-04-11T12:14+0300
spor
galatasaray
mauro icardi
alkış
fenerbahçe
fenerbahçe u19
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Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa maçının yankıları sürüyor.Sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasının yolunu tuttuğu anlarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin saha kenarına kadar gelerek rakibi alkışlaması ise geceye damga vurdu.Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; ilk bakışta, Icardi’nin oyuncularla alay ettiği yönünde yorumlar yapılsa da Arjantinli futbolcuyu bu yanlış anlaşılmayı kısa sürede düzeltmek istedi.Haberde, tecrübeli santrforun, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştığı ileri sürüldü.Arjantinli yıldız, "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim" ifadelerini kullandı.Haber detayında ayrıca Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı belirtildi.Icardi, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa’yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-kupa-maci-sonrasi-icardiden-dikkat-ceken-paylasim-1082560861.html
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galatasaray, mauro icardi, alkış, fenerbahçe, fenerbahçe u19
Icardi'den 'alkış' açıklaması: Süper Kupa maçındaki hareketinin nedeni belli oldu
Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilirken kenara giderek sarı lacivertli futbolculara alkış tutan Mauro Icardi'nin, bu hareketinin nedenini açıkladığı ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa maçının yankıları sürüyor.
Sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasının yolunu tuttuğu anlarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin saha kenarına kadar gelerek rakibi alkışlaması ise geceye damga vurdu.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; ilk bakışta, Icardi’nin oyuncularla alay ettiği yönünde yorumlar yapılsa da Arjantinli futbolcuyu bu yanlış anlaşılmayı kısa sürede düzeltmek istedi.
Haberde, tecrübeli santrforun, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştığı ileri sürüldü.
Arjantinli yıldız, "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim" ifadelerini kullandı.
Haber detayında ayrıca Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı belirtildi.
Icardi, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa’yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.