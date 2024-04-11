https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/icardiden-alkis-aciklamasi-super-kupa-macindaki-hareketinin-nedeni-belli-oldu-1082670375.html

Icardi'den 'alkış' açıklaması: Süper Kupa maçındaki hareketinin nedeni belli oldu

Icardi'den 'alkış' açıklaması: Süper Kupa maçındaki hareketinin nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Süper Kupa maçında Fenerbahçe U19 takımı sahadan çekilirken kenara giderek sarı lacivertli futbolculara alkış tutan Mauro Icardi'nin, bu hareketinin nedenini... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T12:14+0300

2024-04-11T12:14+0300

2024-04-11T12:14+0300

spor

galatasaray

mauro icardi

alkış

fenerbahçe

fenerbahçe u19

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082670587_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a67548fa831db8e8c2edc270d2626d89.jpg

Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve 2. dakikada sahadan çekildiği Süper Kupa maçının yankıları sürüyor.Sarı lacivertli futbolcuların soyunma odasının yolunu tuttuğu anlarda Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin saha kenarına kadar gelerek rakibi alkışlaması ise geceye damga vurdu.Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; ilk bakışta, Icardi’nin oyuncularla alay ettiği yönünde yorumlar yapılsa da Arjantinli futbolcuyu bu yanlış anlaşılmayı kısa sürede düzeltmek istedi.Haberde, tecrübeli santrforun, sosyal medyadan gelen yorumların ardından yakın çevresiyle görüşlerini paylaştığı ileri sürüldü.Arjantinli yıldız, "Benim sahadaki oyunculara karşı olumsuz bir tavrım ve davranışım asla olamaz. Onlar kendilerinden isteneni yaptılar, diğeri farklı bir konu. Ben sadece gençleri alkışlamak istedim" ifadelerini kullandı.Haber detayında ayrıca Icardi’nin aynı gün içerisinde U19 Ligi’nde maç oynayıp, sonra da kendilerine karşı mücadele etmek zorunda kalan genç oyuncuların durumuna çok üzüldüğü ve bu alkışlarla bir anlamda onları destekleyip, moral vermeye çalıştığı belirtildi.Icardi, Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesiyle birlikte kazanmayı garantiledikleri Süper Kupa’yı, takım arkadaşlarıyla birlikte coşku içerisinde kutlamış, ardından kendi aralarında oynadıkları idman maçında da hırsı ve çalışkanlığıyla ön plana çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/super-kupa-maci-sonrasi-icardiden-dikkat-ceken-paylasim-1082560861.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray, mauro icardi, alkış, fenerbahçe, fenerbahçe u19