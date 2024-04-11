https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-trabzonda-yogun-ilgi-1082679012.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzon’da yoğun ilgi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Trabzon’da yoğun ilgi

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle memleketi Trabzon’a gitti. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T16:42+0300

2024-04-11T16:42+0300

2024-04-11T16:42+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

dilek imamoğlu

ramazan bayramı

trabzon

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde memleketi Trabzon’a gitti. Kente gelen İmamoğlu, havalimanında davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Çok sayıda partili tarafından coşkuyla karşılanan İmamoğlu, vatandaşları yarın Ortahisar Belediyesi’nde düzenlenecek bayramlaşma programına davet etti. Üzerinde isminin yazılı olduğu Vakfıkebir ekmeği ve Trabzonspor atkısı hediye edilen İmamoğlu, yaptığı konuşmada, "Zahmet ettiniz; herkese güzel bir Ramazan Bayramı diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Sizi yürekten kucaklıyorum; iyi ki varsınız. Yarın İstanbul’umuzun çok güzel eşleşerek güzel hizmetler yapacağı Ortahisar Belediyesi’nde buluşalım" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/dilek-imamoglu-emine-hanimla-birlikte-projeler-yapalim-isterim-1082577319.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, dilek imamoğlu, ramazan bayramı, trabzon