Dilek İmamoğlu: Emine Hanım’la birlikte projeler yapalım isterim
14:18 08.04.2024 (güncellendi: 14:19 08.04.2024)
© YouTube / Bana Göre TVDilek İmamoğlu
© YouTube / Bana Göre TV
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Dilek İmamoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden seçilmesinden sonra yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la bir proje yapmaları halinde ortamın yumuşayacağını söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu, seçim sonrası verdiği söyleşide Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan ile ortak projeler yapmak istediğini belirtti.
T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan İmamoğlu, "Emine Hanım’la birlikte projeler yapalım isterim. Çünkü kendisi de sonuçta ülkenin tanıdığı, çok değerli bir insan. Ve çok da güzel projeler de yapıyor. Kız çocukları için, kadınlar için projeler yapmak isterim kendisiyle" dedi.
Emine Erdoğan'a özellikle kadınlar günü etkinlikleri konusunda davet gönderdiklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:
"İlk Kadınlar Günü etkinliğimizde mektup geldi. Çok da güzel bir ‘teşekkür’ mektubu aldım Emine Hanım'dan. Onun dışında herhangi bir iletişimimiz olmadı. Ama bundan sonra tabii ki olur. Neden olmasın? Yine biz teklifimizi götürürüz. Birlikte olmak isterim. Emine Hanım’la birlikte projeler yapalım isterim. Çünkü kendisi de sonuçta ülkenin tanıdığı, çok değerli bir insan. Ve çok da güzel projeler de yapıyor. Kız çocukları için, kadınlar için projeler yapmak isterim kendisiyle. Sadece bir proje bile gerçekleştirsek beraber, onun bile Türkiye'deki bu gerilimli ortamı yumuşatacağını düşünüyorum. Bizim birlikteliğimiz, iletişimimiz tabii ki inanılmaz derecede iyi gelir Türkiye'ye. Zaten bu ülkedeki barışın, sükûnetin, sevgi dilinin ve birbirimizden farklı olmadığımız mesajının 86 milyonda karşılık bulması için ilk önce kadınların bunu başarması gerekiyor. Bunun yolu kadınlardan geçiyor. O yüzden kadınların daha çok ön planda olmasını istiyorum ben. Biz bunu Emine Hanım'la başarabiliriz. Noktayı koyuyorum burada."
30 Aralık 2023, 17:26