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Gagavuzya Özerk Bölgesi, Kişinev’den saldırı durumunda Rusya’dan yardım isteyecek
Gagavuzya Özerk Bölgesi, Kişinev’den saldırı durumunda Rusya’dan yardım isteyecek
Sputnik Türkiye
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova'nın Gagavuzya’nın bağımsızlığına asker göndererek tepki vermesi durumunda, bölge yetkililerinin Rusya dahil... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T08:06+0300
2024-04-10T08:06+0300
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Sputnik’e demeç veren Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, ‘Kişinev'in Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde Gagavuz özerkliğinin Moldova'dan ayrılacağına’ ilişkin daha önceki ifadelerine açıklık getirdi.Konuşmasına, “Umarım iş bu noktaya gelmez” diyerek başlayan Gutsul, “Yetkililerimizin sağduyulu olmasını umuyorum. Ancak iş bu noktaya gelirse, elbette Rusya da dahil olmak üzere tüm ülkelere başvuracağız" dedi.Gutsul, Gagavuz özerkliğinin Moldova içinde kalmak istediğine de vurgu yaparken ancak ülke yetkililerinin Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde önlem alacaklarının da altını çizdi.Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Gagavuzların bağımsız bir Moldova Cumhuriyeti'nde yaşamak istediğini sözlerine ekledi.4 Nisan'da konuşan Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Moldova ile birleşme fikrine destek verdiğini belirtmiş, bunun da Moldova'nın AB'ye katılması halinde gerçekleşebileceğini ifade etmişti.Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ise birçok Romanyalı yetkilinin yanı sıra Moldovalı siyasi parti üyelerinin de iki devletin birleşmesi fikrini desteklediğini ekledi.Moldova ve Romanya parlamentoları ilk kez 2022 yılında ortak bir toplantı düzenlerken, bundan önce iki ülke hükümetleri defalarca bir araya gelmiş, birçok alanda ortak komisyon ve çalışma grupları kurulmuştu.1918 yılında Romanya, Moldova topraklarına asker sokarak sınırı Dinyester Nehri boyunca (bugünkü Transdinyester toprakları hariç) çizmişti.Kişinev'de oluşturulan bölgesel konsey, komşu ülke ile birleşme yönünde oy kullanmıştı.Haziran 1940'tan beri modern Moldova toprakları Romanya'nın bir parçası olmamakla birlikte, her iki ülkede de Romanya ve Moldova'nın ayrı devlet olarak tasfiye edilerek birleştirilmesi fikrinin destekçileri bulunuyor.Yapılan anketlerin sonuçlarına göre Moldavyalıların çoğunluğu Moldova’nın silinmesine ve Romanya’ya katılmaya karşı dururken, IMAS Pazarlama ve Sosyolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından mart ayında yapılan anketler, seçmenlerin sadece yüzde 8’inin Moldova'nın Romanya ile birleşmesini isteyen bir cumhurbaşkanına oy vereceğini gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240408/gagavuzya-lideri-gutsul-bagimsizlik-ilan-edersek-moldova-bolgemize-asker-sokabilir-1082583631.html
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Gagavuzya Özerk Bölgesi, Kişinev’den saldırı durumunda Rusya’dan yardım isteyecek

08:06 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий ОсматескоGagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Gutsul, Moldova'nın Gagavuzya’nın bağımsızlığına asker göndererek tepki vermesi durumunda, bölge yetkililerinin Rusya dahil herkesten yardım isteyeceğini söyledi.
Sputnik’e demeç veren Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, ‘Kişinev'in Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde Gagavuz özerkliğinin Moldova'dan ayrılacağına’ ilişkin daha önceki ifadelerine açıklık getirdi.
Konuşmasına, “Umarım iş bu noktaya gelmez” diyerek başlayan Gutsul, “Yetkililerimizin sağduyulu olmasını umuyorum. Ancak iş bu noktaya gelirse, elbette Rusya da dahil olmak üzere tüm ülkelere başvuracağız" dedi.
Gutsul, Gagavuz özerkliğinin Moldova içinde kalmak istediğine de vurgu yaparken ancak ülke yetkililerinin Romanya ile birleşmeye karar vermesi halinde önlem alacaklarının da altını çizdi.
Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı, Gagavuzların bağımsız bir Moldova Cumhuriyeti'nde yaşamak istediğini sözlerine ekledi.
4 Nisan'da konuşan Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Moldova ile birleşme fikrine destek verdiğini belirtmiş, bunun da Moldova'nın AB'ye katılması halinde gerçekleşebileceğini ifade etmişti.
Moldova Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ise birçok Romanyalı yetkilinin yanı sıra Moldovalı siyasi parti üyelerinin de iki devletin birleşmesi fikrini desteklediğini ekledi.
Moldova ve Romanya parlamentoları ilk kez 2022 yılında ortak bir toplantı düzenlerken, bundan önce iki ülke hükümetleri defalarca bir araya gelmiş, birçok alanda ortak komisyon ve çalışma grupları kurulmuştu.
1918 yılında Romanya, Moldova topraklarına asker sokarak sınırı Dinyester Nehri boyunca (bugünkü Transdinyester toprakları hariç) çizmişti.
Kişinev'de oluşturulan bölgesel konsey, komşu ülke ile birleşme yönünde oy kullanmıştı.
Haziran 1940'tan beri modern Moldova toprakları Romanya'nın bir parçası olmamakla birlikte, her iki ülkede de Romanya ve Moldova'nın ayrı devlet olarak tasfiye edilerek birleştirilmesi fikrinin destekçileri bulunuyor.
Yapılan anketlerin sonuçlarına göre Moldavyalıların çoğunluğu Moldova’nın silinmesine ve Romanya’ya katılmaya karşı dururken, IMAS Pazarlama ve Sosyolojik Araştırmalar Enstitüsü tarafından mart ayında yapılan anketler, seçmenlerin sadece yüzde 8’inin Moldova'nın Romanya ile birleşmesini isteyen bir cumhurbaşkanına oy vereceğini gösteriyor.
Yevgeniya Gutsul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2024
DÜNYA
Gagavuzya lideri Gutsul: Bağımsızlık ilan edersek, Moldova bölgemize asker sokabilir
8 Nisan, 15:34
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