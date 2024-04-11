https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fransada-yagli-tohum-isleme-tesisinde-patlama-1082681887.html
Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama
Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneyindeki yağlı tohum işleme tesisinde patlama meydana geldi, 1 kişi ağır yaralandı. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T19:30+0300
2024-04-11T19:30+0300
2024-04-11T19:30+0300
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Fransa'nın liman kenti Sete'de Saipol şirketine ait yağlı tohum işleme tesisinde dün yerel saatle 15.00 sıralarında patlama meydana geldi. Tesisten yoğun duman yükseldi, kısa süre sonra yangın çıktı. Herault bölge valiliğinden yapılan açıklamada, 1 çalışanın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 200 kişinin de tahliye edildiği belirtildi. Tesisteki yangın 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fransada-bicakli-saldiri-1-olu-1-yarali-1082655837.html
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fransa, tohum, avrupa
Fransa'da yağlı tohum işleme tesisinde patlama
Fransa'nın güneyindeki yağlı tohum işleme tesisinde patlama meydana geldi, 1 kişi ağır yaralandı.
Fransa'nın liman kenti Sete'de Saipol şirketine ait yağlı tohum işleme tesisinde dün yerel saatle 15.00 sıralarında patlama meydana geldi.
Tesisten yoğun duman yükseldi, kısa süre sonra yangın çıktı.
Herault bölge valiliğinden yapılan açıklamada, 1 çalışanın ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, yaklaşık 200 kişinin de tahliye edildiği belirtildi.
Tesisteki yangın 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.