https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/fransada-bicakli-saldiri-1-olu-1-yarali-1082655837.html
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneyindeki Bordo kentinde, bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T00:03+0300
2024-04-11T00:03+0300
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dünya
fransa
bıçaklı saldırı
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Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bordo kentinin merkezinde bıçaklı bir kişi, yoldan geçen yayalara saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.Polis, olay yerinden kaçan saldırganı etkisiz hale getirdi.Yaşamını yitiren şüphelinin hangi gerekçeyle yayalara saldırdığı açıklanmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/sosyal-medyada-atisan-cocuklar-gercek-hayatta-bulustu-bir-cocuk-bicaklanarak-hayatini-kaybetti-1082611195.html
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fransa, bıçaklı saldırı
Fransa'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
00:03 11.04.2024 (güncellendi: 00:32 11.04.2024)
Fransa'nın güneyindeki Bordo kentinde, bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bordo kentinin merkezinde bıçaklı bir kişi, yoldan geçen yayalara saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganı etkisiz hale getirdi.
Yaşamını yitiren şüphelinin hangi gerekçeyle yayalara saldırdığı açıklanmadı.