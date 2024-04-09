https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/sosyal-medyada-atisan-cocuklar-gercek-hayatta-bulustu-bir-cocuk-bicaklanarak-hayatini-kaybetti-1082611195.html
Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İzmir'de 'kız meselesi' nedeniyle sosyal medyada atışan 16 yaşındaki çocuklar parkta buluştu. 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuk bıçaklanarak hayatını... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T14:07+0300
2024-04-09T14:07+0300
2024-04-09T14:15+0300
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan ve 'kız meselesi' olduğu iddia edilen tartışmalar sonrası 16 yaşındaki çocuklar, parkta buluştu. İki tarafın arkadaşlarını toplayıp buluştuğu parkta olayın kavgaya dönüşmesi ardından K.C. adlı kişi, 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı bıçakladı. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hepbalıkçılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.C. ile Y.E.K, Y.K, U.A, A.K. (16), Y.H.K. ve E.D'yi (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, diğer 6'sı tutuklandı. Babası 'Egemiz melek oldu' paylaşımını yaptı Acı olay ardından Ege Hepbalıkçıların babası Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.
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izmir, baba, çocuk, bıçaklama, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklı kavga, kız, kız çocuğu, genç kız
Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
14:07 09.04.2024 (güncellendi: 14:15 09.04.2024)
İzmir'de 'kız meselesi' nedeniyle sosyal medyada atışan 16 yaşındaki çocuklar parkta buluştu. 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti..
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan ve 'kız meselesi' olduğu iddia edilen tartışmalar sonrası 16 yaşındaki çocuklar, parkta buluştu. İki tarafın arkadaşlarını toplayıp buluştuğu parkta olayın kavgaya dönüşmesi ardından K.C. adlı kişi, 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı bıçakladı.
Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hepbalıkçılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.C. ile Y.E.K, Y.K, U.A, A.K. (16), Y.H.K. ve E.D'yi (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, diğer 6'sı tutuklandı.
Babası 'Egemiz melek oldu' paylaşımını yaptı
Acı olay ardından Ege Hepbalıkçıların babası Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.