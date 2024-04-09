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Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti
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İzmir'de 'kız meselesi' nedeniyle sosyal medyada atışan 16 yaşındaki çocuklar parkta buluştu. 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuk bıçaklanarak hayatını... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan ve 'kız meselesi' olduğu iddia edilen tartışmalar sonrası 16 yaşındaki çocuklar, parkta buluştu. İki tarafın arkadaşlarını toplayıp buluştuğu parkta olayın kavgaya dönüşmesi ardından K.C. adlı kişi, 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı bıçakladı. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hepbalıkçılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.C. ile Y.E.K, Y.K, U.A, A.K. (16), Y.H.K. ve E.D'yi (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, diğer 6'sı tutuklandı. Babası 'Egemiz melek oldu' paylaşımını yaptı Acı olay ardından Ege Hepbalıkçıların babası Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.
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izmir, baba, çocuk, bıçaklama, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklı kavga, kız, kız çocuğu, genç kız
izmir, baba, çocuk, bıçaklama, bıçaklı saldırı, bıçaklı saldırgan, bıçaklı kavga, kız, kız çocuğu, genç kız

Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

14:07 09.04.2024 (güncellendi: 14:15 09.04.2024)
© AA / Hüseyin Bağışİzmir'de kızını ve kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan akademisyen intihar etti
İzmir'de kızını ve kayınvalidesini öldürüp karısını yaralayan akademisyen intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA / Hüseyin Bağış
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İzmir'de 'kız meselesi' nedeniyle sosyal medyada atışan 16 yaşındaki çocuklar parkta buluştu. 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti..
İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan ve 'kız meselesi' olduğu iddia edilen tartışmalar sonrası 16 yaşındaki çocuklar, parkta buluştu. İki tarafın arkadaşlarını toplayıp buluştuğu parkta olayın kavgaya dönüşmesi ardından K.C. adlı kişi, 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı bıçakladı.
Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hepbalıkçılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.C. ile Y.E.K, Y.K, U.A, A.K. (16), Y.H.K. ve E.D'yi (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, diğer 6'sı tutuklandı.

Babası 'Egemiz melek oldu' paylaşımını yaptı

Acı olay ardından Ege Hepbalıkçıların babası Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.
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