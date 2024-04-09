https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/sosyal-medyada-atisan-cocuklar-gercek-hayatta-bulustu-bir-cocuk-bicaklanarak-hayatini-kaybetti-1082611195.html

Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

Sosyal medyada atışan çocuklar gerçek hayatta buluştu: Bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İzmir'de 'kız meselesi' nedeniyle sosyal medyada atışan 16 yaşındaki çocuklar parkta buluştu. 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuk bıçaklanarak hayatını... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T14:07+0300

2024-04-09T14:07+0300

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sosyal medyada başlayan ve 'kız meselesi' olduğu iddia edilen tartışmalar sonrası 16 yaşındaki çocuklar, parkta buluştu. İki tarafın arkadaşlarını toplayıp buluştuğu parkta olayın kavgaya dönüşmesi ardından K.C. adlı kişi, 16 yaşındaki Ege Hepbalıkçılar'ı bıçakladı. Ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hepbalıkçılar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, K.C. ile Y.E.K, Y.K, U.A, A.K. (16), Y.H.K. ve E.D'yi (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. serbest bırakıldı, diğer 6'sı tutuklandı. Babası 'Egemiz melek oldu' paylaşımını yaptı Acı olay ardından Ege Hepbalıkçıların babası Göksel Hepbalıkçılar, oğlu Ege'nin fotoğrafını paylaşarak "Biricik oğlum Ege, melek oldu" notunu düştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240401/ankarada-muhtarlik-secimi-kavgasinda-kan-akti-4u-agir-23-yarali-1082359880.html

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