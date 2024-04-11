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Çin, Tayvan'a silah satışını sürdüren ABD şirketlerine yaptırım uyguladı
Çin, Tayvan'a silah satışını sürdüren ABD şirketlerine yaptırım uyguladı
Sputnik Türkiye
Tayvan meselesinin Pekin ve Washington arasındaki ilişkilerde kırmızı çizgi olduğunu defalarca dile getiren Çin, Tayvan’a silah sattığı gerekçesiyle ABD’li... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T14:22+0300
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Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Tayvan'a silah sattıkları gerekçesiyle ABD'li General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerine karşı önlemler aldığı belirtildi.Açıklamada, “Çin, Tayvan'a silah satışında yer alan General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerine karşı, şirket yöneticilerinin ülkede taşınır, taşınmaz ve diğer mülk türlerini dondurulmasıyla birlikte ülkeye giriş yasağını da içeren yaptırım kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.Kararın 11 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirildi.Çin Dışişleri Bakanlığı, en son ocak ayında Tayvan’a silah tedariki yapan ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararını duyurmuştu.Açıklamada, “ABD tarafından gerçekleştirilen bu son derece yanlış eylemlere yanıt olarak ve Çin'in Yabancı Karşıtı Yaptırımlar Yasası uyarınca Çin, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link adlı beş ABD savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu şirketlerin taşınır ve taşınmaz malları da dahil olmak üzere Çin'deki mallarının dondurulmasını ve Çin'deki kuruluşların ve bireylerin onlarla işlem ve işbirliği yapmasının yasaklanmasını içeriyor” ifadeleri yer almıştı.Şi, Tayvan meselesini Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirmiştiÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Tayvan meselesinin Pekin ve Washington arasındaki ilişkilerde kırmızı çizgi olmaya devam ettiğini söylemişti.Xinhua ajansının görüşmeye ilişkin haberinde ise Çin liderinin Tayvan meselesini iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdiği kaydedildi.Habere göre Şi, “Tayvan meselesi, Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken en önemli kırmızı çizgidir. ‘Tayvan’ın bağımsızlığını’ savunan güçlerin ayrılıkçı faaliyetlerine ve dış güçlerin bunlara göz yummasını ve destek vermesini görmezden gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.Çin lideri ayrıca ABD’nin Başkan Joe Biden’ın ‘Tayvan'ın bağımsızlığını’ desteklemediğine ilişkin olumlu açıklamasını hayata geçireceği yönündeki umudunu dile getirdi.2022’de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaret iki ülke arasında gerilime yol açmıştı. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına verdiği destek olarak değerlendirmiş ve Pelosi’nin ziyaretini kınamıştı, ardından büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
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Çin, Tayvan'a silah satışını sürdüren ABD şirketlerine yaptırım uyguladı

14:22 11.04.2024
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEINABD Çin bayrak
ABD Çin bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / MARK SCHIEFELBEIN
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Tayvan meselesinin Pekin ve Washington arasındaki ilişkilerde kırmızı çizgi olduğunu defalarca dile getiren Çin, Tayvan’a silah sattığı gerekçesiyle ABD’li savunma şirketlerine yaptırım uygulamayı sürdürüyor.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Tayvan'a silah sattıkları gerekçesiyle ABD'li General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerine karşı önlemler aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Çin, Tayvan'a silah satışında yer alan General Atomics Aeronautical Systems ve General Dynamics Land Systems şirketlerine karşı, şirket yöneticilerinin ülkede taşınır, taşınmaz ve diğer mülk türlerini dondurulmasıyla birlikte ülkeye giriş yasağını da içeren yaptırım kararı almıştır” ifadelerine yer verildi.
Kararın 11 Nisan'da yürürlüğe gireceği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, en son ocak ayında Tayvan’a silah tedariki yapan ABD merkezli beş savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararını duyurmuştu.
Açıklamada, “ABD tarafından gerçekleştirilen bu son derece yanlış eylemlere yanıt olarak ve Çin'in Yabancı Karşıtı Yaptırımlar Yasası uyarınca Çin, BAE Systems Land and Armament, Alliant Techsystems Operation, AeroVironment, ViaSat ve Data Link adlı beş ABD savunma sanayi şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. Bu şirketlerin taşınır ve taşınmaz malları da dahil olmak üzere Çin'deki mallarının dondurulmasını ve Çin'deki kuruluşların ve bireylerin onlarla işlem ve işbirliği yapmasının yasaklanmasını içeriyor” ifadeleri yer almıştı.

Şi, Tayvan meselesini Çin ile ABD arasındaki ilişkilerde ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirmişti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Joe Biden ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Tayvan meselesinin Pekin ve Washington arasındaki ilişkilerde kırmızı çizgi olmaya devam ettiğini söylemişti.
Xinhua ajansının görüşmeye ilişkin haberinde ise Çin liderinin Tayvan meselesini iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendirdiği kaydedildi.
Habere göre Şi, “Tayvan meselesi, Çin-ABD ilişkilerinde aşılmaması gereken en önemli kırmızı çizgidir. ‘Tayvan’ın bağımsızlığını’ savunan güçlerin ayrılıkçı faaliyetlerine ve dış güçlerin bunlara göz yummasını ve destek vermesini görmezden gelmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Çin lideri ayrıca ABD’nin Başkan Joe Biden’ın ‘Tayvan'ın bağımsızlığını’ desteklemediğine ilişkin olumlu açıklamasını hayata geçireceği yönündeki umudunu dile getirdi.
2022’de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’a yaptığı ziyaret iki ülke arasında gerilime yol açmıştı. Adayı kendi eyaletlerinden biri olarak gören Çin, bu adımın ABD’nin Tayvan ayrılıkçılığına verdiği destek olarak değerlendirmiş ve Pelosi’nin ziyaretini kınamıştı, ardından büyük çaplı askeri tatbikatlar düzenlemişti.
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