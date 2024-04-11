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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/borrellin-zaporojye-ngsden-askerini-cek-talebine-rusyadan-sert-yanit-1082672425.html
Borrell’in ‘Zaporojye NGS’den askerini çek’ talebine Rusya’dan sert yanıt
Borrell’in ‘Zaporojye NGS’den askerini çek’ talebine Rusya’dan sert yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rusya’ya Zaporojye nükleer güç... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T13:04+0300
2024-04-11T13:04+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
zaporojskaya nükleer enerji santrali
terör saldırısı
ukrayna ordusu
rusya
askeri operasyon
rus ordusu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Zaporojye NGS’ye yönelik son İHA’lı saldırıları kınadıktan sonra 'Rusya’ya birliklerini santralden çekme' çağrısında bulunmuştu.Borrell’in sözlerini değerlendiren Vladimir Rogov, “Borrell, bir yandan Ukrayna İHA’larının Zaporojye NGS’ye saldırılarını kınıyor, ama Ukrayna’nın adını vermiyor, öte yandan da Rusya’ya nükleer santrali nükleer terör estiren militanlara teslim etmeyi öneren yalışık alçak ve aşağılık herif” diye konuştu.Zaporojye NGS’nin Basın Servisi, 9 Nisan’da Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) misyonunun geçişinden 10 dakika sonra santraldeki eğitim merkezi binasına saldırdığını duyurmuştu.Ukrayna ordusu, 7 Nisan’da Zaporojye NGS’ye üç, 9 Nisan’da da iki İHA saldırısı gerçekleştirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları ‘tehlikeli bir kışkırtma’ şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor" demişti.Rusya'nın bu saldırıya ilişkin yasal yanıtlar arayacağını bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki canavarın Batı tarafından beslendiğini ve dünya sahnesine çıkarıldığını vurgulamıştı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, saldırıların tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirterek bunu yapanların ateşle oynadığını söylemişti.AB Yüksek Temsilcisi Borrell, saldırıları kınayarak söz konusu saldırıların tehlikeli nükleer olaylar ile ilgili riskleri artırdığı konusunda uyarmıştı. Borrell daha sonra Rusya’ya askerini santralden çekme çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldiri-tehlikeli-ve-sorumsuzca-1082622569.html
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josep borrell, avrupa birliği, zaporojskaya nükleer enerji santrali, terör saldırısı, ukrayna ordusu, rusya, askeri operasyon, rus ordusu
josep borrell, avrupa birliği, zaporojskaya nükleer enerji santrali, terör saldırısı, ukrayna ordusu, rusya, askeri operasyon, rus ordusu

Borrell’in ‘Zaporojye NGS’den askerini çek’ talebine Rusya’dan sert yanıt

13:04 11.04.2024
© AP Photo / Virginia MayoAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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Rusya Kamu Odası Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rusya’ya Zaporojye nükleer güç santralinden (NGS) asker çekme çağrısını ‘yılışıklık’ olarak nitelendirdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Zaporojye NGS’ye yönelik son İHA’lı saldırıları kınadıktan sonra 'Rusya’ya birliklerini santralden çekme' çağrısında bulunmuştu.
Borrell’in sözlerini değerlendiren Vladimir Rogov, “Borrell, bir yandan Ukrayna İHA’larının Zaporojye NGS’ye saldırılarını kınıyor, ama Ukrayna’nın adını vermiyor, öte yandan da Rusya’ya nükleer santrali nükleer terör estiren militanlara teslim etmeyi öneren yalışık alçak ve aşağılık herif” diye konuştu.
Zaporojye NGS’nin Basın Servisi, 9 Nisan’da Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) misyonunun geçişinden 10 dakika sonra santraldeki eğitim merkezi binasına saldırdığını duyurmuştu.
Ukrayna ordusu, 7 Nisan’da Zaporojye NGS’ye üç, 9 Nisan’da da iki İHA saldırısı gerçekleştirmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları ‘tehlikeli bir kışkırtma’ şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor" demişti.
Rusya'nın bu saldırıya ilişkin yasal yanıtlar arayacağını bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki canavarın Batı tarafından beslendiğini ve dünya sahnesine çıkarıldığını vurgulamıştı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, saldırıların tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirterek bunu yapanların ateşle oynadığını söylemişti.
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, saldırıları kınayarak söz konusu saldırıların tehlikeli nükleer olaylar ile ilgili riskleri artırdığı konusunda uyarmıştı. Borrell daha sonra Rusya’ya askerini santralden çekme çağrısında bulunmuştu.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) - Zaporojye - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
DÜNYA
UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye NGS’ye yönelik saldırı tehlikeli ve sorumsuzca
9 Nisan, 22:15
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