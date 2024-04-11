https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/borrellin-zaporojye-ngsden-askerini-cek-talebine-rusyadan-sert-yanit-1082672425.html

Borrell’in ‘Zaporojye NGS’den askerini çek’ talebine Rusya’dan sert yanıt

Borrell’in ‘Zaporojye NGS’den askerini çek’ talebine Rusya’dan sert yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in Rusya’ya Zaporojye nükleer güç... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T13:04+0300

2024-04-11T13:04+0300

2024-04-11T13:04+0300

ukrayna krizi

josep borrell

avrupa birliği

zaporojskaya nükleer enerji santrali

terör saldırısı

ukrayna ordusu

rusya

askeri operasyon

rus ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0b/1078314257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_66ff92ac67c02dc515e86a28621e6c25.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Zaporojye NGS’ye yönelik son İHA’lı saldırıları kınadıktan sonra 'Rusya’ya birliklerini santralden çekme' çağrısında bulunmuştu.Borrell’in sözlerini değerlendiren Vladimir Rogov, “Borrell, bir yandan Ukrayna İHA’larının Zaporojye NGS’ye saldırılarını kınıyor, ama Ukrayna’nın adını vermiyor, öte yandan da Rusya’ya nükleer santrali nükleer terör estiren militanlara teslim etmeyi öneren yalışık alçak ve aşağılık herif” diye konuştu.Zaporojye NGS’nin Basın Servisi, 9 Nisan’da Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA), Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) misyonunun geçişinden 10 dakika sonra santraldeki eğitim merkezi binasına saldırdığını duyurmuştu.Ukrayna ordusu, 7 Nisan’da Zaporojye NGS’ye üç, 9 Nisan’da da iki İHA saldırısı gerçekleştirmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Zaporojye Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıları ‘tehlikeli bir kışkırtma’ şeklinde tanımlayarak, "Bu, uzun vadede çok kötü sonuçları olan çok tehlikeli taktiktir. Kiev rejimi ne yazık ki terör faaliyetlerine devam ediyor" demişti.Rusya'nın bu saldırıya ilişkin yasal yanıtlar arayacağını bildiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'daki canavarın Batı tarafından beslendiğini ve dünya sahnesine çıkarıldığını vurgulamıştı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, saldırıların tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirterek bunu yapanların ateşle oynadığını söylemişti.AB Yüksek Temsilcisi Borrell, saldırıları kınayarak söz konusu saldırıların tehlikeli nükleer olaylar ile ilgili riskleri artırdığı konusunda uyarmıştı. Borrell daha sonra Rusya’ya askerini santralden çekme çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldiri-tehlikeli-ve-sorumsuzca-1082622569.html

avrupa birliği

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

josep borrell, avrupa birliği, zaporojskaya nükleer enerji santrali, terör saldırısı, ukrayna ordusu, rusya, askeri operasyon, rus ordusu