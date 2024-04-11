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SON DAKİKA | Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/bakanlik-harekete-gecti-ayirma-baglama-sogutma-asik-etme-vaadi-ile-reklam-yapan-medyumlara-ceza-1082664516.html
Bakanlık harekete geçti: Ayırma, bağlama, soğutma, aşık etme vaadi ile reklam yapan medyumlara ceza
Bakanlık harekete geçti: Ayırma, bağlama, soğutma, aşık etme vaadi ile reklam yapan medyumlara ceza
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, internet üzerinden “Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama büyülerini bozan” medyum reklamlarına para cezası... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T09:40+0300
2024-04-11T09:40+0300
türkiye
fal
büyü
cin
ticaret bakanlığı
dolandırıcılık
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, mart ayında yaptığı son toplantısında internet üzerinden yapılan büyü bozma, 24 saatte aşık etme, günah olmayan aşk işlemi yapma gibi vaatlerle reklam yapan falcı, medyum, astrologlara ceza verdi.48 saatte sonuç garantisiKurul, Mustafa Harmancı’nın internet sitesinde “Büyü veya sihir, insanların birbirlerine veya karşı kişilere yaptırdığı ruhani ve şeytani işlemlerdir. Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama, gideni geri getirme, evlilik, eski sevgiliyi geri getirme gibi büyüler bulunur. Cin musallat olması durumu her zaman kişinin kendisi tarafından fark edilemeyebilir. Kişi musallat durumu yaşadığı için normal ya da mantıklı düşünemez ve normal dışı davranışlar sergileyebilir. Çevresi tarafından farkına varılan bu belirtiler sonucunda bir medyum ile görüşülmesi en sık başvurulan çözüm yollarından olmaktadır” ifadelerinin medyum/fal tanıtımına girdiğine hükmetti. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; reklam mevzuatının “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” hükmü gereği söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verdi. “48 saatte sonuç garantisi. Diyanet İşleri tarafından onaylıdır. İşlemlerim her zaman İslam’a uygundur” diyen Medyum İslam; tanıtımlarında “İnatçı ve kibirli sevgiliyi geri getirme, jilet ve sarımsak, sabun ile aşk ritüeli gideni geri getir” diyen Manevi Bilge de reklam durdurma cezası alanlar arasında yer aldı.Aşk duasına 550 bin lira cezaYine internet sitesinde “İş, şans, kısmet açma, nazar, dua ve muska, büyü, cinler, cin musallatı” sözleri nedeniyle Nuri Gürbüzler’e reklam durdurma verilirken, Sedat Demirel’e reklam durdurmanın yanında 550 bin lira ceza kesildi. Demirel’in ceza kararında özetle şu tespitler yer aldı:
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fal, büyü, cin, ticaret bakanlığı, dolandırıcılık
fal, büyü, cin, ticaret bakanlığı, dolandırıcılık

Bakanlık harekete geçti: Ayırma, bağlama, soğutma, aşık etme vaadi ile reklam yapan medyumlara ceza

09:40 11.04.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMARFalcı
Falcı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, internet üzerinden “Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama büyülerini bozan” medyum reklamlarına para cezası yağdırdı.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, mart ayında yaptığı son toplantısında internet üzerinden yapılan büyü bozma, 24 saatte aşık etme, günah olmayan aşk işlemi yapma gibi vaatlerle reklam yapan falcı, medyum, astrologlara ceza verdi.

48 saatte sonuç garantisi

Kurul, Mustafa Harmancı’nın internet sitesinde “Büyü veya sihir, insanların birbirlerine veya karşı kişilere yaptırdığı ruhani ve şeytani işlemlerdir. Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama, gideni geri getirme, evlilik, eski sevgiliyi geri getirme gibi büyüler bulunur. Cin musallat olması durumu her zaman kişinin kendisi tarafından fark edilemeyebilir. Kişi musallat durumu yaşadığı için normal ya da mantıklı düşünemez ve normal dışı davranışlar sergileyebilir. Çevresi tarafından farkına varılan bu belirtiler sonucunda bir medyum ile görüşülmesi en sık başvurulan çözüm yollarından olmaktadır” ifadelerinin medyum/fal tanıtımına girdiğine hükmetti.
Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; reklam mevzuatının “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” hükmü gereği söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verdi. “48 saatte sonuç garantisi. Diyanet İşleri tarafından onaylıdır. İşlemlerim her zaman İslam’a uygundur” diyen Medyum İslam; tanıtımlarında “İnatçı ve kibirli sevgiliyi geri getirme, jilet ve sarımsak, sabun ile aşk ritüeli gideni geri getir” diyen Manevi Bilge de reklam durdurma cezası alanlar arasında yer aldı.

Aşk duasına 550 bin lira ceza

Yine internet sitesinde “İş, şans, kısmet açma, nazar, dua ve muska, büyü, cinler, cin musallatı” sözleri nedeniyle Nuri Gürbüzler’e reklam durdurma verilirken, Sedat Demirel’e reklam durdurmanın yanında 550 bin lira ceza kesildi. Demirel’in ceza kararında özetle şu tespitler yer aldı:
“İnternet sitesinde ‘Üzerinizde bulunan büyü ya da büyülerden kurtulun ve kendinize çok daha iyi bir hayatı sunmayı tercih edin. Günümüzde insanlar artık kıskanıyor olduğu ya da sevmiyor olduğu kişiler üzerine birbirinden farklı büyüler uygulatıyor. Sizler de üzerinize uygulanmış büyüler varsa kurtulun. Bu işlemi sadece gerçek ve iyi medyumlar tarafından yaptırmayı ihmal etmeyin. 1 günde etkili aşk duası, günah olmayan aşk işlemi, anında etkili 24 saatte aşık etme duası, güvenilir medyumla gideni geri getirme büyüsü, papaz büyüsü hakkında her şey, aşk bağlama büyüsü ve eski sevgiliyi geri getirme büyüsü’ ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir. Değerlendirme sonucunda medyum/fal tanıtımlarında bulunulduğu, bu kapsamda tüketicilerin korkularını ve batıl inançlarını istismar eden söz konusu tanıtımların Reklam Mevzuatı’nda yer verilen ‘falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz’ hükmüne aykırı olduğundan 550 bin lira para ve reklam durdurma cezası kararı alınmıştır.”
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