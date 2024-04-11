https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/bakanlik-harekete-gecti-ayirma-baglama-sogutma-asik-etme-vaadi-ile-reklam-yapan-medyumlara-ceza-1082664516.html

Bakanlık harekete geçti: Ayırma, bağlama, soğutma, aşık etme vaadi ile reklam yapan medyumlara ceza

Bakanlık harekete geçti: Ayırma, bağlama, soğutma, aşık etme vaadi ile reklam yapan medyumlara ceza

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, internet üzerinden “Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama büyülerini bozan” medyum reklamlarına para cezası... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T09:40+0300

2024-04-11T09:40+0300

2024-04-11T09:40+0300

türkiye

fal

büyü

cin

ticaret bakanlığı

dolandırıcılık

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Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, mart ayında yaptığı son toplantısında internet üzerinden yapılan büyü bozma, 24 saatte aşık etme, günah olmayan aşk işlemi yapma gibi vaatlerle reklam yapan falcı, medyum, astrologlara ceza verdi.48 saatte sonuç garantisiKurul, Mustafa Harmancı’nın internet sitesinde “Büyü veya sihir, insanların birbirlerine veya karşı kişilere yaptırdığı ruhani ve şeytani işlemlerdir. Ayırma, bağlama, soğutma, erkeklik bağlama, gideni geri getirme, evlilik, eski sevgiliyi geri getirme gibi büyüler bulunur. Cin musallat olması durumu her zaman kişinin kendisi tarafından fark edilemeyebilir. Kişi musallat durumu yaşadığı için normal ya da mantıklı düşünemez ve normal dışı davranışlar sergileyebilir. Çevresi tarafından farkına varılan bu belirtiler sonucunda bir medyum ile görüşülmesi en sık başvurulan çözüm yollarından olmaktadır” ifadelerinin medyum/fal tanıtımına girdiğine hükmetti. Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; reklam mevzuatının “Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamaz” hükmü gereği söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verdi. “48 saatte sonuç garantisi. Diyanet İşleri tarafından onaylıdır. İşlemlerim her zaman İslam’a uygundur” diyen Medyum İslam; tanıtımlarında “İnatçı ve kibirli sevgiliyi geri getirme, jilet ve sarımsak, sabun ile aşk ritüeli gideni geri getir” diyen Manevi Bilge de reklam durdurma cezası alanlar arasında yer aldı.Aşk duasına 550 bin lira cezaYine internet sitesinde “İş, şans, kısmet açma, nazar, dua ve muska, büyü, cinler, cin musallatı” sözleri nedeniyle Nuri Gürbüzler’e reklam durdurma verilirken, Sedat Demirel’e reklam durdurmanın yanında 550 bin lira ceza kesildi. Demirel’in ceza kararında özetle şu tespitler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/adanada-sahte-hoca-denetimi-dua-okuyamayanlar-mezarliktan-cikartildi-1082616266.html

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fal, büyü, cin, ticaret bakanlığı, dolandırıcılık