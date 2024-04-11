https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/avrupa-birligi-konseyi-baskani-michel-ukraynaya-yardim-ederek-kendi-guvenligimizi-savunuyoruz-1082680458.html

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'ya yardım ederek kendi güvenliğimizi savunuyoruz

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'ya yardım ederek kendi güvenliğimizi savunuyoruz

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak Avrupa'nın güvenliğini savunduklarını dile getirdi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T18:10+0300

2024-04-11T18:10+0300

2024-04-11T18:20+0300

ukrayna krizi

avrupa birliği

avrupa birliği konseyi

charles michel

ukrayna

güvenlik

italya

giorgia meloni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077233028_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3067518d29574cd6067e973d14827233.jpg

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'daki görüşmesi sonrası başbakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Meloni ile harika bir toplantı yaptıklarını belirten Michel, gelecek haftaki Avrupa Konseyi'ni ve göç, rekabetçilik, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital inovasyon ve ekonomik canlanma konularını görüştüklerini ifade etti.Avrupa Parlamentosunun (AP) son olarak dün onayladığı göç ve iltica paktını hatırlatan Michel, "Göç meselesini ele almak için her türlü çabayı destekliyoruz. İtalya ile beraber üçüncü ülkelerle menşe, geçiş ülkelerle çalışıyoruz. Tunus'u, Mısır'ı, Lübnan'ı, Akdeniz'deki ülkeleri katmamız lazım. Giorgia Meloni ile göçün etkin yönetiminin bir öncelik olduğu konusunda anlaştık. AP tarafından dün kabul edilen Göç ve İltica Paktı ile AB, sisteminde reform yapıyor. Uygulama artık esastır ve aynı zamanda verimli sonuçlara da olanak sağlamaktadır" dedi.Michel, Rusya-Ukrayna krizinin bir etkisi olarak bugün AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu öne sürerek savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.AB içinde savunma işbirliği sektöründe ilerleme kaydettiklerini belirttiği konuşmasında Michel, "Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak, destek vererek kendi güvenliğimizi savunuyoruz" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/pentagon-uyardi-kieve-yaptigimiz-yatirimlar-bosa-gidebilir-1082667426.html

avrupa birliği

ukrayna

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, charles michel, ukrayna, güvenlik, italya, giorgia meloni