https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/avrupa-birligi-konseyi-baskani-michel-ukraynaya-yardim-ederek-kendi-guvenligimizi-savunuyoruz-1082680458.html
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'ya yardım ederek kendi güvenliğimizi savunuyoruz
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'ya yardım ederek kendi güvenliğimizi savunuyoruz
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak Avrupa'nın güvenliğini savunduklarını dile getirdi. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T18:10+0300
2024-04-11T18:10+0300
2024-04-11T18:20+0300
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'daki görüşmesi sonrası başbakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Meloni ile harika bir toplantı yaptıklarını belirten Michel, gelecek haftaki Avrupa Konseyi'ni ve göç, rekabetçilik, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital inovasyon ve ekonomik canlanma konularını görüştüklerini ifade etti.Avrupa Parlamentosunun (AP) son olarak dün onayladığı göç ve iltica paktını hatırlatan Michel, "Göç meselesini ele almak için her türlü çabayı destekliyoruz. İtalya ile beraber üçüncü ülkelerle menşe, geçiş ülkelerle çalışıyoruz. Tunus'u, Mısır'ı, Lübnan'ı, Akdeniz'deki ülkeleri katmamız lazım. Giorgia Meloni ile göçün etkin yönetiminin bir öncelik olduğu konusunda anlaştık. AP tarafından dün kabul edilen Göç ve İltica Paktı ile AB, sisteminde reform yapıyor. Uygulama artık esastır ve aynı zamanda verimli sonuçlara da olanak sağlamaktadır" dedi.Michel, Rusya-Ukrayna krizinin bir etkisi olarak bugün AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu öne sürerek savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.AB içinde savunma işbirliği sektöründe ilerleme kaydettiklerini belirttiği konuşmasında Michel, "Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak, destek vererek kendi güvenliğimizi savunuyoruz" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/pentagon-uyardi-kieve-yaptigimiz-yatirimlar-bosa-gidebilir-1082667426.html
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avrupa birliği, avrupa birliği konseyi, charles michel, ukrayna, güvenlik, italya, giorgia meloni
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel: Ukrayna'ya yardım ederek kendi güvenliğimizi savunuyoruz
18:10 11.04.2024 (güncellendi: 18:20 11.04.2024)
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak Avrupa'nın güvenliğini savunduklarını dile getirdi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'daki görüşmesi sonrası başbakanlık önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Meloni ile harika bir toplantı yaptıklarını belirten Michel, gelecek haftaki Avrupa Konseyi'ni ve göç, rekabetçilik, iklim değişikliğiyle mücadele, dijital inovasyon ve ekonomik canlanma konularını görüştüklerini ifade etti.
Avrupa Parlamentosunun (AP) son olarak dün onayladığı göç ve iltica paktını hatırlatan Michel, "Göç meselesini ele almak için her türlü çabayı destekliyoruz. İtalya ile beraber üçüncü ülkelerle menşe, geçiş ülkelerle çalışıyoruz. Tunus'u, Mısır'ı, Lübnan'ı, Akdeniz'deki ülkeleri katmamız lazım. Giorgia Meloni ile göçün etkin yönetiminin bir öncelik olduğu konusunda anlaştık. AP tarafından dün kabul edilen Göç ve İltica Paktı ile AB, sisteminde reform yapıyor. Uygulama artık esastır ve aynı zamanda verimli sonuçlara da olanak sağlamaktadır" dedi.
Michel, Rusya-Ukrayna krizinin bir etkisi olarak bugün AB'nin eskisine göre daha birlik içinde ve güçlü olduğunu öne sürerek savaşın bir diğer etkisinin de NATO'nun büyümesi olduğunu söyledi.
AB içinde savunma işbirliği sektöründe ilerleme kaydettiklerini belirttiği konuşmasında Michel, "Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlayarak, destek vererek kendi güvenliğimizi savunuyoruz" diye konuştu.