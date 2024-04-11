https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/antalya-kemerde-orman-yangini-sondurme-calismalari-devam-ediyor-1082680766.html
Antalya Kemer'de orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor
Antalya Kemer'de orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T18:19+0300
2024-04-11T18:19+0300
2024-04-11T18:20+0300
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kemer
yangın
yangın söndürme
müdahale
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0.3 hektarlık alan zarar gördü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/petrol-uretiminde-rekor-gunluk-40-bin-varil-gecildi-1082677805.html
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antalya, kemer, yangın, yangın söndürme, müdahale
antalya, kemer, yangın, yangın söndürme, müdahale
Antalya Kemer'de orman yangını: Söndürme çalışmaları devam ediyor
18:19 11.04.2024 (güncellendi: 18:20 11.04.2024)
Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük bölgesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangında söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Yangına 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında, ilk belirlemelere göre 0.3 hektarlık alan zarar gördü.