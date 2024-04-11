Angara-A5 uzay aracı Vostoçniy Uzay Üssü'nden fırlatıldı

Rus uzay ajansı Roscosmos, ağır yükleri alçak Dünya yörüngesine taşımak için tasarlanan güçlü bir uzay aracı olan amiral gemisi Angara A5'in fırlatılmasına hazırlanıyor. 9 ve 10 Nisan'da iptal edilen deneme, Moskova saatiyle 12.00 itibariyle gerçekleşti.

Bu roketin Vostochniy'den ilk fırlatılışı 9 Nisan günü Moskova saatiyle 12:00 olarak planlanmış, ancak planlanan zamandan iki dakika önce ‘fırlatmayı iptal’ komutu verilmişti.

İptal nedeninin roketin merkezi bloğunun oksitleyici tankının süperşarj sisteminde meydana gelen arıza olduğu bildirilmişti.

Fırlatma denemesi, 10 Nisan için yeniden planlanırken, ancak bu kez de motor çalıştırma kontrol sistemindeki bir arıza nedeniyle fırlatma ertelendi.