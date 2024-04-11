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Rus uzay ajansı Roscosmos, ağır yükleri alçak Dünya yörüngesine taşımak için tasarlanan güçlü bir uzay aracı olan amiral gemisi Angara A5'in fırlatılmasına... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
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Angara-A5 uzay aracı Vostoçnıy Uzay Üssünden fırlatıldı - Sputnik Türkiye

Angara-A5 uzay aracı Vostoçniy Uzay Üssü'nden fırlatıldı

11:58 11.04.2024 (güncellendi: 12:31 11.04.2024)
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Rus uzay ajansı Roscosmos, ağır yükleri alçak Dünya yörüngesine taşımak için tasarlanan güçlü bir uzay aracı olan amiral gemisi Angara A5'in fırlatılmasına hazırlanıyor. 9 ve 10 Nisan'da iptal edilen deneme, Moskova saatiyle 12.00 itibariyle gerçekleşti.
Bu roketin Vostochniy'den ilk fırlatılışı 9 Nisan günü Moskova saatiyle 12:00 olarak planlanmış, ancak planlanan zamandan iki dakika önce ‘fırlatmayı iptal’ komutu verilmişti.
İptal nedeninin roketin merkezi bloğunun oksitleyici tankının süperşarj sisteminde meydana gelen arıza olduğu bildirilmişti.
Fırlatma denemesi, 10 Nisan için yeniden planlanırken, ancak bu kez de motor çalıştırma kontrol sistemindeki bir arıza nedeniyle fırlatma ertelendi.
Gelecekte Amur Bölgesi'ndeki uzay üssünden modernize edilmiş bir Angara-A5M roketinin fırlatılması ve bunun Rus yörünge istasyonunun modüllerini uzaya göndermek ve insanlı uzay araçlarını fırlatmak için kullanılması bekleniyor.
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8 Nisan, 12:21
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12:16 11.04.2024
Angara-A5 roketi, faydalı yük taşıyan modülü yer yörüngesine çıkardı
12:11 11.04.2024
12:06 11.04.2024
12 dakika 26 saniye sonra Orion üst kademesinin roketin üçüncü kademesinden ayrılacağı ve ardından yörüngeye bir deneme yükü fırlatacağı açıklandı.
12:04 11.04.2024
Angara A-5 serüvenine başladı
Sputnik muhabirinin verdiği bilgiye göre, Angara A-5 roketi, Vostoçniy Uzay Üssü’nden fırlatıldı
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