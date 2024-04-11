https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/alman-ordusunun-yeniden-silahlanma-sureci-dondurulabilir-1082663644.html
Alman ordusunun yeniden silahlanma süreci dondurulabilir
Alman ordusunun yeniden silahlanma süreci dondurulabilir
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, gelecek yıl savunma bütçesinin artırılmaması halinde Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) yeniden silahlanma programını... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T09:29+0300
2024-04-11T09:29+0300
2024-04-11T09:44+0300
savunma
almanya
almanya ordusu
bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)
boris pistorius
savunma
bütçe
savunma bütçesi
avrupa birliği
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082663312_0:189:2969:1859_1920x0_80_0_0_ada071b887ccdbc0ab1a25807c852382.jpg
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius geçen hafta, 2025 bütçe taslağında belirtilen rakamın dışında yaklaşık 6.5 milyar euro’ya daha ihtiyaçları olduğunu açıkladı.Spiegel’in haberinde, “Pistorius, Maliye Bakanı Christian Lindner ile yapılacak bütçe müzakereleri sırasında 2025 bütçesinde önemli bir artış için baskı yapmak istiyor” ifadesine yer verildi.Pistorius’un geçen Salı günü Yeşiller partisinin temsilcileriyle yaptığı basına kapalı görüşme sırasında, gelecek yılın savunma bütçesi için planlanan 52 milyar euro’nun Alman ordusunun modernizasyonuna devam edilmesi için yeterli olmadığını bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.Haberde, “Bakanın kapalı kapılar ardında söylediği gibi, bütçenin savunma harcamaları kaleminde önemli bir artış olmazsa Bundeswehr ‘yeniden silahlanmanın durması’ riskiyle karşı karşıya kalacak” dendi.Daha önce Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Alman ordusunun 100 milyar euro'luk özel fonunun yüzden 99’undan fazlasının artık harcandığını yazmıştı.Almanya Savunma Bakanlığı, ülkenin 1990’ların başından bu yana ilk kez, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 2’sini savunmaya harcama hedefine 2024 yılında ulaşacağını bildirmişti.Alman Federal Meclisi ve Federal Konsey, Başbakan Olaf Scholz’un Bundeswehr için 100 milyar euroluk özel fon oluşturma girişimini oy çokluğuyla kabul etmişti. Scholz, modernizasyondan sonra Avrupa’nın en büyük düzenli ordusuna sahip olacaklarını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/polonya-lideri-duda-nato-uyelerine-savunma-harcamalarini-artirmayi-onerdi-1082465354.html
almanya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0b/1082663312_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_1b2f2bbdeee4704386dee20c4dfbb8a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, almanya ordusu, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), boris pistorius, savunma, bütçe, savunma bütçesi, avrupa birliği, nato
almanya, almanya ordusu, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), boris pistorius, savunma, bütçe, savunma bütçesi, avrupa birliği, nato
Alman ordusunun yeniden silahlanma süreci dondurulabilir
09:29 11.04.2024 (güncellendi: 09:44 11.04.2024)
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, gelecek yıl savunma bütçesinin artırılmaması halinde Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) yeniden silahlanma programını durdurmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius geçen hafta, 2025 bütçe taslağında belirtilen rakamın dışında yaklaşık 6.5 milyar euro’ya daha ihtiyaçları olduğunu açıkladı.
Spiegel’in haberinde, “Pistorius, Maliye Bakanı Christian Lindner ile yapılacak bütçe müzakereleri sırasında 2025 bütçesinde önemli bir artış için baskı yapmak istiyor” ifadesine yer verildi.
Pistorius’un geçen Salı günü Yeşiller partisinin temsilcileriyle yaptığı basına kapalı görüşme sırasında, gelecek yılın savunma bütçesi için planlanan 52 milyar euro’nun Alman ordusunun modernizasyonuna devam edilmesi için yeterli olmadığını bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.
Haberde, “Bakanın kapalı kapılar ardında söylediği gibi, bütçenin savunma harcamaları kaleminde önemli bir artış olmazsa Bundeswehr ‘yeniden silahlanmanın durması’ riskiyle karşı karşıya kalacak” dendi.
Daha önce Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Alman ordusunun 100 milyar euro'luk özel fonunun yüzden 99’undan fazlasının artık harcandığını yazmıştı.
Almanya Savunma Bakanlığı, ülkenin 1990’ların başından bu yana ilk kez, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 2’sini savunmaya harcama hedefine 2024 yılında ulaşacağını bildirmişti.
Alman Federal Meclisi ve Federal Konsey, Başbakan Olaf Scholz’un Bundeswehr için 100 milyar euroluk özel fon oluşturma girişimini oy çokluğuyla kabul etmişti. Scholz, modernizasyondan sonra Avrupa’nın en büyük düzenli ordusuna sahip olacaklarını dile getirmişti.