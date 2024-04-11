https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/alman-ordusunun-yeniden-silahlanma-sureci-dondurulabilir-1082663644.html

Alman ordusunun yeniden silahlanma süreci dondurulabilir

Alman ordusunun yeniden silahlanma süreci dondurulabilir

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, gelecek yıl savunma bütçesinin artırılmaması halinde Silahlı Kuvvetlerin (Bundeswehr) yeniden silahlanma programını... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T09:29+0300

2024-04-11T09:29+0300

2024-04-11T09:44+0300

savunma

almanya

almanya ordusu

bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri)

boris pistorius

savunma

bütçe

savunma bütçesi

avrupa birliği

nato

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius geçen hafta, 2025 bütçe taslağında belirtilen rakamın dışında yaklaşık 6.5 milyar euro’ya daha ihtiyaçları olduğunu açıkladı.Spiegel’in haberinde, “Pistorius, Maliye Bakanı Christian Lindner ile yapılacak bütçe müzakereleri sırasında 2025 bütçesinde önemli bir artış için baskı yapmak istiyor” ifadesine yer verildi.Pistorius’un geçen Salı günü Yeşiller partisinin temsilcileriyle yaptığı basına kapalı görüşme sırasında, gelecek yılın savunma bütçesi için planlanan 52 milyar euro’nun Alman ordusunun modernizasyonuna devam edilmesi için yeterli olmadığını bir kez daha dile getirdiği aktarıldı.Haberde, “Bakanın kapalı kapılar ardında söylediği gibi, bütçenin savunma harcamaları kaleminde önemli bir artış olmazsa Bundeswehr ‘yeniden silahlanmanın durması’ riskiyle karşı karşıya kalacak” dendi.Daha önce Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi, Alman ordusunun 100 milyar euro'luk özel fonunun yüzden 99’undan fazlasının artık harcandığını yazmıştı.Almanya Savunma Bakanlığı, ülkenin 1990’ların başından bu yana ilk kez, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 2’sini savunmaya harcama hedefine 2024 yılında ulaşacağını bildirmişti.Alman Federal Meclisi ve Federal Konsey, Başbakan Olaf Scholz’un Bundeswehr için 100 milyar euroluk özel fon oluşturma girişimini oy çokluğuyla kabul etmişti. Scholz, modernizasyondan sonra Avrupa’nın en büyük düzenli ordusuna sahip olacaklarını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/polonya-lideri-duda-nato-uyelerine-savunma-harcamalarini-artirmayi-onerdi-1082465354.html

almanya

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almanya, almanya ordusu, bundeswehr (alman silahlı kuvvetleri), boris pistorius, savunma, bütçe, savunma bütçesi, avrupa birliği, nato