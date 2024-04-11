https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/abdden-iran-tehdidine-karsi-israile-sarsilmaz-destek-1082661997.html

ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek

ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını... 11.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-11T08:20+0300

2024-04-11T08:20+0300

2024-04-11T08:20+0300

israil- filistin çatışması

israil

abd

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yoav gallant

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ortadoğu

joe biden

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Telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendiren Antony Blinken, Gallant'a ‘İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında’ İsrail'e tam ve sarsılmaz destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e ‘sarsılmaz’ şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/biden-irandan-gelen-tehditlere-karsi-israile-olan-guvenlik-taahhudumuz-sarsilmaz-1082657353.html

israil

abd

gazze şeridi

gazze

iran

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israil, abd, antony blinken, yoav gallant, gazze şeridi, gazze, soykırım, ortadoğu, joe biden, iran, suriye