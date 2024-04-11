https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/abdden-iran-tehdidine-karsi-israile-sarsilmaz-destek-1082661997.html
ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek
ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T08:20+0300
2024-04-11T08:20+0300
2024-04-11T08:20+0300
israil- filistin çatışması
israil
abd
antony blinken
yoav gallant
gazze şeridi
gazze
soykırım
ortadoğu
joe biden
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Telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendiren Antony Blinken, Gallant'a ‘İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında’ İsrail'e tam ve sarsılmaz destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e ‘sarsılmaz’ şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/biden-irandan-gelen-tehditlere-karsi-israile-olan-guvenlik-taahhudumuz-sarsilmaz-1082657353.html
israil
abd
gazze şeridi
gazze
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israil, abd, antony blinken, yoav gallant, gazze şeridi, gazze, soykırım, ortadoğu, joe biden, iran, suriye
israil, abd, antony blinken, yoav gallant, gazze şeridi, gazze, soykırım, ortadoğu, joe biden, iran, suriye
ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.
Telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendiren Antony Blinken, Gallant'a ‘İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında’ İsrail'e tam ve sarsılmaz destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.
Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.
Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken,
İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı
benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.
Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.
İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının
ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.
ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e ‘sarsılmaz’ şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.