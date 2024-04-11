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SON DAKİKA | Bayram tatilinin 5 günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
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ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek
ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T08:20+0300
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Telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendiren Antony Blinken, Gallant'a ‘İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında’ İsrail'e tam ve sarsılmaz destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e ‘sarsılmaz’ şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/biden-irandan-gelen-tehditlere-karsi-israile-olan-guvenlik-taahhudumuz-sarsilmaz-1082657353.html
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israil, abd, antony blinken, yoav gallant, gazze şeridi, gazze, soykırım, ortadoğu, joe biden, iran, suriye

ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek

08:20 11.04.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'a, İran ile bölgedeki vekillerinin tehditlerine karşı yanlarında oldukları mesajını verdi.
Telefonda görüştüğü Gallant ile Gazze krizi ve gündemdeki diğer konuları değerlendiren Antony Blinken, Gallant'a ‘İran ile onun bölgedeki vekil örgütlerinin tehditleri karşısında’ İsrail'e tam ve sarsılmaz destek verdiklerini ve Tel Aviv'in yanında olduklarını iletti.
Devam eden Gazze krizini ve esir anlaşmasını görüşen ikili, İsrail'in son günlerde Gazze'ye daha fazla girişine izin verdiği belirtilen insani yardımlar konusunu da ele aldı.
Gazze'ye daha fazla yardım girmesi gerektiğini kaydeden Blinken, İsrail yönetimine yardımların girişini hızlandırması çağrısında bulundu. Blinken, World Central Kitchen (WCK) saldırısı benzeri olayların bir daha yaşanmaması gerektiğini vurguladı.
Blinken ayrıca İsrail'den, insani yardımlar ve sivil kayıpları azaltma konusundaki taahhütlerini hayata geçirmesini beklediklerini dile getirdi.
İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından, İran ve İsrail tarafından karşılıklı açıklamalarla bölgedeki tansiyon biraz daha yükselmişti.
ABD Başkanı Joe Biden da dünkü açıklamasında, olası bir İran tehdidine karşı İsrail'e ‘sarsılmaz’ şekilde destek vermeye devam edeceklerini açıklamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden: İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz
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