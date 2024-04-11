https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/abd-husilerin-firlattigi-ihalarin-imha-edildigini-bildirdi-1082668206.html
ABD, Husilerin fırlattığı İHA’ların imha edildiğini bildirdi
ABD, Husilerin fırlattığı İHA’ların imha edildiğini bildirdi
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz’de ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu deniz görev gücü faaliyetlerini sürdüren ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T11:29+0300
2024-04-11T11:29+0300
2024-04-11T11:29+0300
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kızıldeniz
aden körfezi
yemen
yemen krizi
abd ordusu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X'teki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, ABD'nin, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru fırlattığı 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.İHA'lara karşı düzenlenen ‘savunma saldırılarının’ seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD'ye ait gemilerde ve bölgeden geçen ticari gemilerde herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.Gazze'ye havadan insani yardım indirildiCENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği duyuruldu.C-130 tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı aktarılan açıklamada, ABD'nin havadan insani yardımlarını sürdüreceği kaydedildi.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/abdden-iran-tehdidine-karsi-israile-sarsilmaz-destek-1082661997.html
israil
abd
kızıldeniz
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israil, israil-filistin, abd, kızıldeniz, aden körfezi, yemen, yemen krizi, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), husiler, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil, israil-filistin, abd, kızıldeniz, aden körfezi, yemen, yemen krizi, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), husiler, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
ABD, Husilerin fırlattığı İHA’ların imha edildiğini bildirdi
Kızıldeniz’de ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu deniz görev gücü faaliyetlerini sürdüren ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X'teki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD'nin, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru fırlattığı 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İHA'lara karşı düzenlenen ‘savunma saldırılarının’ seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD'ye ait gemilerde ve bölgeden geçen ticari gemilerde herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Gazze'ye havadan insani yardım indirildi
CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği duyuruldu.
C-130 tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı aktarılan açıklamada, ABD'nin havadan insani yardımlarını sürdüreceği kaydedildi.
Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.