ABD, Husilerin fırlattığı İHA’ların imha edildiğini bildirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
08:00
58 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
09:05
9 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
09:22
6 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:37
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
10:00
53 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
11:04
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:15
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
11:28
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:00
115 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
14:04
15 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
14:27
4 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
15:06
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
15:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:51
1 dk
BAYRAM ÖZEL
1933 tarihli gazetede bayram haberleri
16:00
92 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
17:45
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
19:03
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:14
3 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
19:28
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
20:00
53 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
21:03
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
21:31
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
21:49
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
22:03
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
22:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
22:32
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:47
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
23:18
2 dk
BAYRAM ÖZEL
Eski bayramlarda adetler nasıldı? Kutlama nasıl yapılırdı?
09:00
92 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
10:42
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
10:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
11:34
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
11:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
12:10
15 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
12:36
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
12:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
13:08
6 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
13:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
16:23
1 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
16:37
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
17:11
9 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
17:30
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
17:50
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
18:00
115 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
20:03
2 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
20:15
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:51
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
21:00
58 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
22:05
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
22:14
4 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
22:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
23:06
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/abd-husilerin-firlattigi-ihalarin-imha-edildigini-bildirdi-1082668206.html
ABD, Husilerin fırlattığı İHA’ların imha edildiğini bildirdi
ABD, Husilerin fırlattığı İHA’ların imha edildiğini bildirdi
Sputnik Türkiye
Kızıldeniz’de ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu deniz görev gücü faaliyetlerini sürdüren ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden... 11.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-11T11:29+0300
2024-04-11T11:29+0300
dünya
israil
israil-filistin
abd
kızıldeniz
aden körfezi
yemen
yemen krizi
abd ordusu
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/04/1078059729_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_87fa0e28ce8430bea258e13d5f13f46a.jpg
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X'teki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, ABD'nin, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru fırlattığı 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.İHA'lara karşı düzenlenen ‘savunma saldırılarının’ seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD'ye ait gemilerde ve bölgeden geçen ticari gemilerde herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.Gazze'ye havadan insani yardım indirildiCENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği duyuruldu.C-130 tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı aktarılan açıklamada, ABD'nin havadan insani yardımlarını sürdüreceği kaydedildi.Kızıldeniz'deki durumYemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240411/abdden-iran-tehdidine-karsi-israile-sarsilmaz-destek-1082661997.html
israil
abd
kızıldeniz
aden körfezi
yemen
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/04/1078059729_324:0:3053:2047_1920x0_80_0_0_add6c17e891e4d666d4f5b8b106b84f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, abd, kızıldeniz, aden körfezi, yemen, yemen krizi, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), husiler, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil, israil-filistin, abd, kızıldeniz, aden körfezi, yemen, yemen krizi, abd ordusu, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), husiler, gazze, gazze şeridi, ortadoğu

ABD, Husilerin fırlattığı İHA’ların imha edildiğini bildirdi

11:29 11.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDABD ordusu donanma gemi
ABD ordusu donanma gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Abone ol
Kızıldeniz’de ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adındaki çok uluslu deniz görev gücü faaliyetlerini sürdüren ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerden fırlatılan insansız hava araçlarının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya platformu X'teki hesabından saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD'nin, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ne doğru fırlattığı 11 İHA'nın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İHA'lara karşı düzenlenen ‘savunma saldırılarının’ seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığı belirtilen açıklamada, ABD'ye ait gemilerde ve bölgeden geçen ticari gemilerde herhangi bir hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Gazze'ye havadan insani yardım indirildi

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, sivillerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 50 bin 680 öğüne denk gelen insani yardımın Gazze'nin kuzeyine havadan indirildiği duyuruldu.
C-130 tipi askeri uçaklarla havadan insani yardım indirme operasyonu yapıldığı aktarılan açıklamada, ABD'nin havadan insani yardımlarını sürdüreceği kaydedildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.
ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD’den ‘İran tehdidine karşı’ İsrail'e sarsılmaz destek
08:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала